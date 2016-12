Twitter-Account gehackt Fake-News über Tod von Britney Spears

Das war einer der Aufreger des Tages im Netz. Sony Music Global twitterte: "RIP @britneyspears".

Britney Spears tot? Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten. Zum Beispiel Bob Dylan twitterte kurz danach "Rest in peace @britney spears", Ruhe in Frieden.

Dann kam der nächste Tweet von Sony Music Global: "britney spears ist dead by accident! we will tell you more soon". Britney Spears hatte einen tödlichen Unfall? Geschocktes Warten auf mehr Infos.

Dann twitterte Sony Music Global: "OurMine Security - We detected unusual activity on the account and we checked the account if it's hacked or not". Ungewöhnliche Aktivitäten im Netz - das muss überprüft werden, ein Hackerangriff?

Und gleich danach war die Frage beantwortet. Im nächsten Tweet von Sony hieß es: "we saw a new IP logged in to the account a few minutes ago and the tweet ist posted by a new IP so @britneyspears is still alive." Die gute Nachricht ist also, Britney Spears lebt.

Immer wieder kommt es in Sozialen Netzwerken zu gefälschten Todesmeldungen. Da im Jahr 2016 bereits viele Prominente starben - zuletzt Popmusiker George Michael mit 53 Jahren - treffen solche Meldungen dort auf viel Resonanz.