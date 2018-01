Löchriges Schweigegelübde "Deutliche Fortschritte" bei Regierungssondierungen

Die Sondierungsgespräche für eine Neuauflage der Großen Koalition kommen voran, wenn auch in den Fachgruppen in unterschiedlichem Tempo. Das sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Fraktion, Michael Grosse-Brömer.

"Ich wollte einfach nur frische Luft schnappen" – mehr ist Ralf Stegner am Abend nicht zu entlocken. Der SPD-Vize ergänzt noch in Richtung der Journalisten – "Kalt hier draußen" bevor er wieder ins Konrad-Adenauer-Haus geht. Aber nicht alle, die an den Sondierungen teilnehmen, halten sich an die Vereinbarung, keine Inhalte nach draußen zu tragen.

Am Abend sickert durch, dass Union und SPD die Klimaziele für 2020 offiziell aufgeben wollen. Die seien ohnehin nicht mehr erreichbar. Die Information, dass die Arbeitsgruppe Energie, Klimaschutz und Umwelt sich geeinigt habe, wird bestätigt, allerdings seien dies alles nur Zwischenergebnisse, betont Unions-Fraktionsgeschäftsführer Michael Grosse-Brömer.

"Es ist nichts vereinbart, bis nicht alles vereinbart ist. Das gilt im übrigen auch beim Thema Energie und Klimaschutz." Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag, Michael Grosse-Brömer

Bislang nur "Zwischenergebnisse" bei den Sondierungen

Hinter den verschlossenen Türen des Konrad-Adenauer-Hauses sind die Sondierungsgespräche offenbar vorangekommen, wenn auch in den Fachgruppen in unterschiedlichem Tempo. Michael Grosse-Brömer: "Manche Gruppen sind schon sehr weit gekommen. Manche brauchen noch ein bisschen (…) Es war heute ein Tag, an dem deutliche Fortschritte gemacht wurden, aber (...) es werden auch noch anstrengende Verhandlungen erforderlich sein bevor wir am Donnerstag ein Sondierungspapier abschließend beraten können."

Keine öffentlichen Zwischentöne zu den Sondierungen

Am Morgen hatte der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer für Misstöne gesorgt:

"Mir gefällt die Grundtonalität, die derzeit herrscht, nicht so sehr. Wir reden sehr viel über Geld ausgeben, und ich finde, Politik besteht nicht darin, möglichst viel Steuergeld auszugeben, sondern Freiräume für zukünftige Generationen zu ermöglichen, Investitionen in die Zukunft zu tun." Michael Kretschmer, Ministerpräsident Sachsen

Die SPD kommentiert das nicht. Sicher scheint, dass bei Finanz- und Steuerpolitik noch einige Kontroversen ausgeräumt werden müssen. Union und SPD wollen die Einkommen, ab denen der Spitzensteuersatz von 42% gilt, von knapp 55.000 Euro auf 60.000 Euro Jahreseinkommen anheben. Die SPD will aber auch Spitzenverdiener stärker belasten, was eine Einigung schwierig machen könnte.

SPD-Chef Martin Schulz betont derweil noch einmal seine Ziele in der Europapolitik:

"Europa wird ganz sicher eines der ganz großen Themen einer wie auch immer gearteten zukünftigen Bundesregierung sein müssen. Deshalb hoffe ich, dass Frau Merkel, Herr Seehofer und ich selbst heute auch bei Europa zu Ergebnissen kommen werden, die vor allen Dingen die Bundesrepublik Deutschland wieder zum Motor der Europapolitik machen." Martin Schulz, SPD-Parteivorsitzender

Die Spitzen von CDU, CSU und SPD wollen an ihrer Strategie festhalten, öffentlich keine Ergebnisse mitzuteilen. Merkel, Schulz und Seehofer streben an, sich spätestens in der Nacht zum Freitag darauf zu verständigen, ob sie eine ausreichende Grundlage für offizielle Koalitionsverhandlungen sehen. Eckpunkte könnten dann in einem gemeinsamen Sondierungspapier festgehalten werden.

Die SPD-Spitze braucht für Koalitionsverhandlungen die Zustimmung eines Parteitags, der am 21. Januar in Bonn stattfinden soll und als große Hürde gilt.