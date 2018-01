Bayerischer Landtag Sonderprogramm: Mobilfunklöcher stopfen

Die Wirtschaftsministerin will mit einem Sonderprogramm Mobilfunklöcher auf dem Land stopfen. Die CSU-Fraktion hat sich am Donnerstag hinter dieses Vorhaben gestellt. Kritik gab es von Grünen und Freien Wählern. Sie bemängeln, dass die Staatsregierung den Kommunen diese Aufgabe übertragen will.

Von: Eva Lell