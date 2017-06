Hitze zur Sommersonnenwende Weniger Sonnwendfeuer wegen Waldbrandgefahr

Heute ist Sommerbeginn und Sommersonnenwende. Überall in Bayern sind deshalb Sonnwendfeuer geplant - doch durch die hohe Waldbrand-Gefahr werde viele kurzfristig verschoben oder sogar abgesagt. Eine gute Entscheidung? Stimmen Sie ab!

Für die Meteorologen hat der Sommer bereits begonnen, der kalendarische Sommer startet heute. Das heißt auch, dass der 21. Juni der längste Tag des Jahres ist. Ab dann werden die Nächte länger und die Tage kürzer.

Heute früh erreichte die Sonne um 6.24 Uhr den nördlichsten Punkt ihrer scheinbaren jährlichen Bahn. Damit beginnt auch der astronomische Sommer. An diesem Tag kann die Mitternachtssonne nördlich von geografischen Breiten von etwa 66 Grad gesehen werden.

Sommersonnenwende, der längste Tag des Jahres

Mit dem Begriff Sommersonnenwende bezeichnet man den Zeitpunkt, an dem die Sonne ihren höchsten Stand über dem Horizont erreicht. Der längste Tag des Jahres ist in Hamburg um mehr als eine Stunde länger als in Zürich. Je näher man dem nördlichen Polarkreis kommt, desto länger sind die Tage um die Sonnenwende. Erstaunlich ist, dass heute die Entfernung zwischen Erde und Sonne um rund fünf Millionen Kilometer größer ist als zur Sonnenwende im Dezember.

Höchste Warnstufe für Waldbrände in Bayern

Die Gefahrenstufe wurde heute in weiten Teilen Bayerns von hoch (Stufe 4) auf sehr hoch (Stufe 5) erhöht. Vor allem in Nordbayern gilt äußerste Vorsicht. Auch in den kommenden Tagen wird nur wenig bis kein Regen erwartet und die Temperaturen steigen teils auf weit über 30 Grad. Nur für einzelne Regionen wurden für morgen erste kräftige Schauer und Gewitter mit Unwetterpotenzial angesagt.

Sonnwendfeuer abgesagt

In Busbach brennt das Kanzfeuer.

Der große Holzhaufen ist aufgeschichtet - abgebrannt wird er in Altenhammer bei Flossenbürg in der Oberpfalz heuer nicht. Viel zu heikel sei das angesichts der extremen Wetterlage, sagt Feuerwehrkommandant Rüdiger Hettler. Auch in Gerolzhofen im Landkreis Schweinfurt wurde das 40. Jubliäumsfeuer auf dem Zabelstein abgesagt. Sicherheit und Sorge für den Steigerwald gehen vor, so die Ausrichter. Ein generelles Verbot von offenem Feuer gilt im Stadtgebiet der unterfränkischen Gemeinden Karlstadt und Eussenheim. Schon seit Monaten kämpft man dort mit anhaltender Trockenheit.

Im Bayerischen Wald hat die Nationalpark-Verwaltung die offiziellen Grillplätze gesperrt. Sie ruft dazu auf, das geltende Rauchverbot im Parkgebiet unbedingt einzuhalten. Im Landkreis Kelheim sind Landwirte dazu aufgerufen, Güllefässer mit Wasser zu befüllen, damit die Feuerwehr im Notfall auch in entlegenen Gebieten löschen kann.

Weniger trocken ist es in den Alpen. Trotzdem steht das Sonnwendfeuer auf der Kampenwand möglicherweise vor einer Absage. Man hoffe auf Gewitter und Regen, so ein Sprecher der Kampenwandbahn.

Hier eine Auswahl an abgesagten Johannisfeuer:

Burg Bernheim, Altheim (beides im Landkreis Neustadt Aisch/Bad Windsbach); Greding und die Ortsteile Kaising, Landerzhofen, Hernsberg, Untermässing; Freihung, Theuern und Kümmersbruck im Landkreis Amberg-Sulzbach, Flossenbürg (Lkr. Neustadt an der Waldnaab), Gerolzhofen, Flossenbürg/Altenhammer und in Niederbayern in Grafenau.

Vorsicht vor Tieren im Johannisfeuer

Sonnwendfeuer in Schadenreuth bei Erbendorf

Auch der Landesbund für Vogelschütz warnt davor, dass sich viele Tiere wie beispielsweise Igel in den aufgeschichteten Feuerstätten verstecken. Damit sich Tiere erst gar nicht einnisten, könne ein Ultraschallgerät, beispielsweise ein Marderschreck, eingesetzt werden. Darüber hinaus bieten auch immer mehr Landratsämter und Städte Informationen und Merkblätter für ein Sonnwendfeuer ohne Schaden für die Tier- und Pflanzenwelt.