Fastnacht in Franken Söders letzte Verkleidung: Prinzregent Luitpold

Lange war es ein wohlgehütetes Geheimnis, nun ist klar: Der designierte bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat sich für die "Fastnacht in Franken" in Veitshöchheim als Prinzregent Luitpold von Bayern verkleidet. Und er hat sich was dabei gedacht! Denn - ja! auch Fasching ist politisch.

Prinzregent Luitpold hat von 1886 von 1912 in Bayern regiert - am längsten in der über hundertjährigen Geschichte des Königreichs Bayern. Allerdings war er als einziger kein König, sondern nur Prinzregent! Hört! Hört! Trotzdem findet Markus Söder diese Verkleidung im Zeichen seines bevorstehenden Regierungsantritts in Bayern angemessen.

"Weil er an die gute alte bayerische Zeit erinnert. Er ist in Franken geboren und hat in München regiert, das passt doch ganz gut! Er war jemand, der sich sehr um Land und Leute gekümmert hat, wenige außenpolitische Abenteuer gemacht hat." Markus Söder

Torte statt Denkmal

Ja, und dann gibts noch einen ganz besonderen Vorzug, den der Prinzregent vor allen Königen hat:

"Nach ihm ist eine eigene Torte benannt, die Prinzregententorte, und das ist für einen Politiker, finde ich, viel dankbarer, als wenn's nur ein Denkmal ist, auf dem Tauben sitzen." Markus Söder

Na, dann wissen die Bayern schon mal, was auf sie eines Tages zukommt: Eine Ministerpräsident-Markus-Söder-Torte... Was da wohl drin ist?

Nachfolger von einem Wahnsinnigen?

Bei der Fastnacht in Franken in Veitshöchheim hat einer der Spaßvögel im Gewand von Karl Marx die Verkleidung von Markus Söder dann auch gleich aufs Korn genommen und scharf geschossen.

"Söder! Da ist doch schon der Name politisches Programm. Fängt mit einem Dollarzeichen an und hört „öder“ auf. Das Kostüm ist doch schon aus der Mottenkiste. Prinzregent Luitpold war doch der Nachfolger von einem Wahnsinnigen. Was soll das denn bedeuten!? Es gibt ja sogar ein Land, das nach ihm benannt ist: Das Prinzregent-Luitpold-Land, das ist in der Antarktis. Vielleicht sollten Sie Ihre Pläne auch auf Eis legen." Oliver Tissot als Karl Marx

Ab jetzt staatstragend nur noch Smoking

Mit den pressewirksamen Verkleidungen soll es laut Söder jetzt vorbei sein. Wenn er im nächsten Jahr zur Faschingszeit - aller Voraussicht nach - Ministerpräsident ist, will er auf ein aufwendiges Kostüm verzichten. Da soll es dann - wie bei Horst Seehofer - ein Smoking mit roter Fliege tun.