Ehrgeizige Pläne Söder will Lufthoheit für CSU im Internet

Markus Söder ist immer noch designierter Ministerpräsident. Am Rande der CSU-Vorstandssitzung hat er aber schon klar gemacht, was er in den kommenden Tagen und Monaten vorhat - bei seiner Kabinettsumbildung und für den Wahlkampf im Netz.

Seit heute ist immerhin klar, dass Horst Seehofer am Dienstag kommender Woche, am 13. März, als Ministerpräsident zurücktreten wird. Noch vor Ostern will Markus Söder neuer Ministerpräsident mit neuem Kabinett sein. Söder deutet eine größere Kabinettsumbildung an.

"Es ist ja wichtig, dass wir den Menschen erklären, dass wir nicht nur ein Kabinett bilden, das für ein paar Monate arbeiten soll. Das soll ja auch inhaltlich eine Perspektive für die Menschen in Bayern sein." Markus Söder

Aufgabe für den neuen CSU-Generalssekretär Blume

Markus Blume soll neuer CSU-Generalssekretär werden und ist damit verantwortlich für den Landtagswahlkampf. Mehr Präsenz in Internetdebatten verordnet Söder dafür seiner Partei und dem Generalsekretär.

"Das Netz wird eine seiner Hauptaufgaben sein - hier die Kampagnenfähigkeit herzustellen und wieder die Lufthoheit in den Debatten zu haben. Das gilt insbesondere gegenüber der AfD und anderen." Markus Söder über Markus Blume

Zuerst einmal muss Söder aber Ministerpräsident gewählt werden. Ein Termin dafür ist noch immer nicht bekannt.