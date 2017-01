Das Büro für Technikfolgenabschätzung beim Bundestag (TAB) schlägt Alarm: Social Bots, so die Experten, könnten bei der Bundestagswahl 2017 das Zünglein an der Waage sein. Politiker wollen das jetzt mit Gesetzen verhindern.

Wie gefährlich sind Social Bots für die Gesellschaft? Das versucht derzeit eine Studie des TAB derzeit herauszufinden. Am Donnerstag wollen die Experten die Zwischenergebnisse im Bundestag diskutieren. Vorab hat die Behörde ein Thesenpapier veröffentlicht. Darin zählen die Experten eine ganze Reihe von Gefahren auf, die die massenhafte Verwendung der sozialen Maschinen mit sich bringen.

Neun Thesen zu Social Bots

So werde die Debattenkultur im Netz durch die Bots in Mitleidenschaft gezogen. Massenhafte Verbreitung von Falschmeldungen führen demnach zu einer „Klimavergiftung“ im öffentlichen Diskurs und können das Vertrauen in die Demokratie untergraben. Zudem könne durch Bots der Eindruck erweckt werden, dass bestimmte Themen oder Personen populärer oder wichtiger erscheinen, als sie de facto sind. Bei knappen Wahlentscheidungen könne das auch politische Konsequenzen haben. In den USA etwa wurde nach dem knappen Wahlsieg für Donald Trump über den Einfluss der digitalen Meinungsmacher diskutiert. Problematisch ist in diesem Zusammenhang laut den Experten auch, dass der Einsatz von Bots schwer zu aufzudecken ist.

"Die technischen Möglichkeiten zur Enttarnung von Social Bots sind noch im Entwicklungsstadium. Die Enttarnung hinkt der schnellen Entwicklung von Bots hinterher." These 8 des TAB aus dem Thesenpapier zum öffentlichen Fachgespräch 'Social Bots'

Parteien rufen nach gesetzlichen Regelungen

Das will die Politik so nicht hinnehmen. Die Spitzenkandidatin der Grünen für den Bundestagswahlkampf 2017, Katrin Göring-Eckardt, forderte am Montag in der Rheinischen Post eine Kennzeichnungspflicht für Bots in den Sozialen Netzwerken.

"Social Bots, also Roboter-Meldungen in den sozialen Netzwerken, müssen gekennzeichnet werden. Wir Grüne werden dazu einen Gesetzesvorstoß machen, den der Bundestag noch vor der Wahl verabschieden soll. Dann können die Bürger klar erkennen, wenn ein Tweet oder ein Post von einem Roboter erzeugt wurde." Katrin Göring-Eckardt, Vorsitzende der Bundestagsfraktion der Grünen in der Rheinischen Post

"Mein Name ist Bot"

Ähnliches hatten die Grünen bereits bei ihrer Klausurtagung in Weimar beschlossen. Wie eine solche Kennzeichnung funktionieren soll, ist allerdings unklar. Ein Großteil des Botproblems spielt sich aktuell auf der Plattform Twitter ab. Würde eine gesetzlichen Bot-Kennzeichnungspflicht bedeuten, dass Bots auch „Bot“ heißen müssten? Oder müsste in der Biografie des Kontos das Wort „Bot“ vermerkt sein? Auch Markus Reuter von netzpolitik.org glaubt, dass der Grünen-Vorschlag wenig Chancen auf Erfolg hat.

"Eine deutsche Kennzeichnungspflicht für Bots wird daran scheitern, dass Bots aus sehr vielen Ländern heraus betrieben werden können. Effektiver sind jetzt im Wahlkampf eine erhöhte Wachsamkeit von Journalisten und Recherchen zur Offenlegung von politischen Botnetzen sowie langfristig Investitionen in die Medienkompetenz der Bürgerinnen und Bürger." Markus Reuter, netzpolitik.org

Doch die Grünen sind nicht die einzigen mit aktuellen Gesetzesideen gegen Bots. Auch die CSU hat einen Vorschlag, um Botbetreibern das Leben schwer zu machen. Bayern will laut einem Bericht im aktuellen Spiegel-Magazin zusammen mit Hessen und Sachsen-Anhalt einen im Bundesrat beschlossenen Gesetzentwurf zum „Digitalen Hausfriedensbruch“ auf Social Bots ausweiten. Das Gesetz war eigentlich dazu gedacht, um Botnetzbetreiber zu bekämpfen, und sollte es unter Strafe stellen, sich unbefugt Zugang zu einem IT-System zu verschaffen.

Verstöße gegen Facebooks Hausregeln bald strafbar?

Im Fall der Social Bots soll es nach dem Willen der Bundesländer strafbar sein, gegen die Geschäftsbedingungen der Social-Media-Konzerne zu verstoßen. Die Bundesregierung winkt jedoch ab, sie sehe keine gravierenden Strafbarkeitslücken in diesem Bereich. Zudem hat auch der Länder-Vorschlag hat ein paar Probleme. Das Größte: Kaum jemand hat die Geschäftsbedingungen der Netzwerke wirklich gelesen – alle Menschen die auf Facebook nicht mit ihrem echten Namen unterwegs sind, stünden beispielsweise künftig mit einem halben Bein im Gefängnis.