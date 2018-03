Verpackungsabfall So wirkt sich Chinas Stopp für Plastikmüll auf Bayern aus

Deutschland hat bisher nach Angaben des Umweltbundesamts 560.000 Tonnen Plastikabfälle pro Jahr in die Volksrepublik China exportiert - rund 10 Prozent des gesamten hierzulande anfallenden Plastikmülls. Bleibt der jetzt nach dem chinesischen Importstopp irgendwo liegen - mit Auswirkungen für Kommunen, Unternehmen und Bürger?

Beispiel Müllsortieranlage in Oberbayern

Thomas Buchner mag das eiskalte Wetter. Knackige Kälte um die Minus 10 Grad sind ideal für sein Gewerbe. Buchner ist Manager bei einem der größten privaten Entsorger in Bayern, der Firma Heinz. Die betreibt über ein Tochterunternehmen eine Müllsortieranlage in der Nähe des Münchner Flughafens. 20 Laster liefern hier täglich rund 150 Tonnen Müll an, hauptsächlich gelbe Säcke aus dem Raum Südbayern. Wenn es kalt ist, bleibt der Müll trocken, weil der Schnee nicht schmilzt und kann so besser sortiert werden: Weißblech, Getränkekartons, Aluminium, PET-Flaschen und Hart- bzw. Weichplastik.

Müll bleibt hauptsächlich in Deutschland

Die Anlage sortiert mehr oder weniger vollautomatisch die Hinterlassenschaften der Zivilisationsgesellschaft. Mit Magneten, Luftdüsen und rotierenden Sieben, die aussehen wie eine überdimensionale Wäschetrommel wird er Müll in Wertstoffe aufgeteilt. Reinheitsgrad: etwa 93 Prozent.

Ein Verdichter presst die sortierten Wertstoffe dann zu rund 200 Kilogramm schweren Ballen zusammen. Und die stapeln sich turmhoch auf dem Firmengelände. Thomas Buchner lacht: "Das hat jetzt allerdings nichts damit zu tun, dass die Chinesen keinen europäischen Plastikmüll mehr abnehmen", meint er. "Das ist eine normale Wochenproduktion, die wird hier zwischengelagert und dann weiterverkauft." Hauptsächlich bleibe der Plastikmüll in Deutschland, und werde von Spezialunternehmen recycelt, erklärt Buchner. Auf den ersten Blick merke man hier also vom chinesischen Müllimportstopp erst mal nichts.

Kein Müll bleibt liegen

Auch Heino Jahn vom Verband der kommunalen Unternehmen beschwichtigt: "Die Bürger brauchen sich keine Sorgen zu machen, dass sie ihren Plastikmüll nicht mehr los werden, das wird so schnell nicht passieren". Mit dem Plastikmüll haben die städtischen Abfallwirtschaftsbetriebe ohnehin nicht mehr viel zu tun. Sie sammeln ihn zwar noch mancherorts über gelbe Tonnen und Wertstoffhöfe ein, die weitere Verarbeitung übernehmen dann aber hauptsächlich private Entsorger im "Dualen System". Das finanziert die Müllentsorgung über Handelspreise. Jeder Käufer zahlt das Recycling beim Kauf schon mit. Zum Beispiel über Produkte mit dem "Grünen Punkt".

Verpackungen könnten teurer werden

Nur der minderwertige, kaum noch recycelbare Plastikmüll wurde offenbar bisher nach China exportiert. Wenn also der Großteil des Plastikmülls hierzulande recycelt wird, hat der chinesische Müll-Boykott dann überhaupt keine Auswirkungen auf den heimischen Markt? "Doch", meint Thomas Buchner: "Dadurch steigt die Müllmenge im europäischen Markt an. Und das bedeutet sinkende Preise – auch für Plastikmüll." Mittelfristig werde die Firma daher ihre Entsorgerpreise anpassen müssen, meint er.

Diese Preiserhöhung könnte sich dann auch auf die Handelspreise auswirken, und damit könnten Produkte mit Plastikverpackung künftig etwas teurer werden. In einer zunehmend globalisierten Welt hängt eben alles mit allem irgendwie zusammen.