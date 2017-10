Kopf-an-Kopf-Rennen in Hannover So spannend ist die Wahl in Niedersachsen

Mittags um halb eins an der Werner-von-Siemens Realschule in Hannover. Trotz besten Ausflugwetters herrscht Andrang an den Wahlurnen - für einen Rückschluss auf die Wahlbeteiligung ist es aber noch zu früh. Viele SPD-Stammwähler sind hier unterwegs, bei der Bundestagswahl hatte die SPD in Niedersachsen immerhin die meisten Stimmen geholt. Sah es im August noch nach einer klaren Wechselstimmung zugunsten der CDU aus, konnte die SPD in den Umfragen zuletzt deutlich aufholen.

"Ich glaube nicht, dass die CDU es in der Bildungspolitik besser machen würde, sie würde zum Beispiel die Grundschullehrer auch nicht besser bezahlen. Ministerpräsident Weil ist in Ordnung. Die Nähe zur Industrie stört mich zwar, aber auch das wäre bei der CDU nicht besser." Ein Referendar an der Berufsschule

Bildungspolitik als Hauptthema im Wahlkampf

Stephan Weil, SPD

Ministerpräsident Stephan Weil führen die SPD-Wähler hier in Hannover selten als Hauptgrund für ihre Wahlentscheidung an. Er wird im allgemeinen als solide beschrieben, aber auch als sehr unauffällig. "Da hatten wir schon schlechtere", heißt es dann beispielsweise. Die Bildungspolitik - die von den meisten Niedersachsen als wichtigstes Thema der Landtagswahl wahrgenommen wird, wirkt sich bei den Wählern hier nicht zugunsten der CDU aus.

"Ich bin mit der Bildungspolitik unzufrieden - zum Beispiel weil jetzt immer mehr Gymnasiallehrer an die Grundschulen abgeordnet werden. Aber ich wollte nicht CDU wählen - vor allem weil mir der Spitzenkandidat unsympathisch ist. Deshalb habe ich diesmal aus Protest die Linke gewählt." Eine Gymnasiallehrerin

CDU-Wähler hoffen auf eine soliderer Finanzpolitik

Bernd Althusmann, CDU

Die Wähler, die sich für die CDU entschieden haben, haben andere Gründe. Sie wollen für das Land einen Wechsel, glauben, dass eine CDU-geführte Regierung solider mit den Finanzen umgehen würde. Ein Selbständiger sagt: "Die SPD will immer nur Geld verteilen, aber keiner sagt, wo es herkommen soll. Außerdem finde ich Stephan Weil arrogant und selbstgerecht, ich fand ihn schon als Oberbürgermeister von Hannover nicht gut und verstehe nicht, warum man ihn als Ministerpräsident gut finden kann."

Die Politik in Berlin spielt keine große Rolle

Bundespolitische Erwägungen spielen eher unterschwellig eine Rolle, nur eine junge Frau erklärt, dass sie die CDU vor allem deshalb gewählt hat, weil sie Angela Merkel für einen wichtigen Stabilitätsfaktor in der Welt hält. Da wisse sie, worauf sie sich einstellen könne.

Die meisten Rot-Grün-Wähler sind zufrieden

Auffallend viele Wähler haben ihre Stimme gesplittet, dabei ist Rot-Grün in diesem Wahllokal die beliebteste Kombination. Rundherum gut findet die Regierungsarbeit der letzten fünf Jahre zwar keiner, aber im allgemeinen sind die Rot-Grün-Wähler zufrieden. Ein junges Pärchen - beide haben mit der Erststimme SPD gewählt, mit der Zweitstimme die FDP.

"Die SPD haben wir wegen des sozialen Ansatzes in der Bildung gewählt. Und die FDP - die hatte ein Super-Wahlkonzept und gerade mit Christian Lindner einen richtig guten Spitzenkandidaten. Und für uns als junge Leute, glaube ich, kann die FDP am meisten bewegen." Torben, Schüler und Laura, Studentin

Die Koalitionswünsche bewegen sich entlang der klassischen Parteilinien - rot-grün oder schwarz-gelb - auch wenn es für beide derzeit rechnerisch nicht reichen würde. Nur eine Linken-Wählerin hofft auf rot-rot-grün. In wenigen Stunden ist klar, für welche Regierungskoalition es reicht.