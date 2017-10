Verbrennungsmotor, Elektroautos, Tempolimit So könnte Jamaika beim Thema Verkehr klappen

Im Wahlkampf haben die Grünen mit ihrer Forderung für Schlagzeilen gesorgt: ein Zulassungsverbot für Benziner und Diesel ab 2030. Ab diesem Zeitpunkt sollen nach den Vorstellungen der Grünen nur noch Neuwagen erlaubt sein, die keinerlei Abgase in die Luft blasen. Fraktionschef Anton Hofreiter begründete die Jahreszahl - vor der Wahl - zum einen mit den deutschen Klimaschutzzielen.

"Fahrzeuge sind bei uns circa 18 Jahre auf der Straße. 2050 wollen wir klimaneutral sein. 2050 minus 18 ist ungefähr 2030." Anton Hofreiter, Fraktionsvorsitzender der Grünen

Außerdem nannte er den Gesundheitsschutz - Stichwort: Stickoxide - und drittens das Schicksal der Autoindustrie. Hofreiter rechnet damit, dass in Zukunft überwiegend emissionsfreie Fahrzeuge gebaut werden – allerdings nicht mehr in Deutschland, wenn Regierung und Industrie weiter schlafen würden.

Union und FDP gegen Verbot des Verbrennungsmotors

Der Aufschrei der Autoindustrie war laut. Der Branchenverband ließ eine Studie anfertigen, die vor dem Verlust hunderttausender Arbeitsplätze warnte, sollte der Verbrennungsmotor verboten werden. Union und FDP nannten die Idee „Unsinn“. Die CSU mahnte gar: Daran könnte eine Zusammenarbeit mit den Grünen scheitern!

Jetzt, nach der Wahl, klingt die Ablehnung etwas milder - zum Beispiel bei Dorothee Bär von der CSU, Staatssekretärin im Verkehrsministerium. Natürlich sei ihre Partei gegen ein fixes Datum – das sei nicht realistisch. Aber die Grünen seien sich darüber ohnehin selbst nicht einig.

"Deswegen glaube ich, dass wir da schon zu guten Kompromissen kommen, ohne eine konkrete Jahreszahl festlegen zu müssen." Dorothee Bär, CSU, Staatssekretärin im Bundesverkehrsministerium

Ob es ganz ohne Jahreszahl gehen wird, ist fraglich. Tatsächlich gab es aber bei den Grünen Stimmen, die das Verbot von fossilen Verbrennern ab 2030 ablehnte – zu diesen gehörte auch die von Winfried Kretschmann, dem Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg.

Grüne klingen kompromissbereit

Im Vorfeld der nun laufenden Jamaika-Sondierungen klangen dann auch andere Grüne eher versöhnlich, etwa der Verkehrsexperte Oliver Krischer. Der wies darauf hin, dass seine Partei den Verbrennungsmotor ja gar nicht generell verbieten wolle. Entscheidend sei nur: Ab 2030 sollten Autos emissionsfrei fahren - egal mit welcher Technologie, so Krischer. Es könnten also auch Verbrennungsmotoren mit klimaneutralen, synthetischen Kraftstoffen sein. In diese setzt die deutsche Autoindustrie große Hoffnungen.

Die Grünen sind also offen für Lösungen jenseits der Elektroautos. Diese „Technologieoffenheit“ dürfte Voraussetzung für Jamaika sein, denn sie gehört zu den Grundüberzeugungen der FDP. Der wieder in den Bundestag gewählte FDP-Wirtschaftsexperte Otto Fricke etwa sagt, dass das gemeinsame Ziel sein müsse, dafür zu sorgen, dass möglichst wenige Giftstoffe in die Umwelt kämen.

"Dann sollte man gucken, was ist dann die effektivste Lösung – und nicht sagen, böses Verbrennungsauto." Otto Fricke, FDP-Wirtschaftsexperte

Gemeinsames Ziel statt Verbote

Tatsächlich könnte im Wort „Ziel“ der Schlüssel zu einem Jamaika-Kompromiss liegen, mit dem alle vier Parteien leben könnten - CDU, CSU, FDP und Grüne. Statt eines Zulassungsverbots von klassischen Dieseln und Benzinern könnte das rechtlich nicht bindende Ziel beschlossen werden, ab 2030 nur noch emissionsfreie Autos in Deutschland herzustellen und zuzulassen. Die Grünen hätten eine konkrete Jahreszahl, Union und FDP müssten keinem Verbot zustimmen.

Zusätzlich müssten allerdings Investitionen in mehr Ladestationen für Elektroautos, in den öffentlichen Nahverkehr, in Radwege und umweltschonende Busse kommen - in Maßnahmen also, die für einen klimafreundlichen Verkehr sorgen. Ohne entscheidende Schritte in diese Richtung würden die Grünen sonst nicht mitmachen bei Jamaika.

Generelles Tempolimit auf Autobahnen? Wohl kaum.

Eine verkehrspolitische Forderung aus ihrem Wahlprogramm müssten die Grünen aber wohl opfern für eine Regierungsbeteiligung – die nach einem generellen Tempolimit auf Autobahnen von 120 km/h. Union und FDP lehnen dies ab. Sie fürchten, damit viele ihre Wähler zu verschrecken. Im Gegenzug könnten sie aber einer anderen grünen Idee zustimmen: Kommunen sollen eigenständig und unbürokratisch darüber entscheiden können, wo sie Tempo 30-Zonen festlegen möchten.