Start Snowboardsaison Jörg & Co für die WM-Saison neu aufgestellt

Am Donnerstag startet die neue Weltcupsaison mit einem Parallelriesenslalom im italienischen Carezza. Isabella Laböck, Amelie Kober & Co haben über Jahre im Alleingang für Medaillen gesorgt, das soll sich in Zukunft ändern.