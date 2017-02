Soziale Medien Snap geht an die Börse

Snap will beim Börsengang umgerechnet rund 2,8 Milliarden Euro einnehmen. Die Firma hätte dann einen Börsenwert von rund 23 Milliarden Euro.

Snapchat hat einen vergleichsweise jungen Nutzerkreis. Der Dienst wurde bekannt, weil man beim Versenden von Fotos festlegen kann, dass der Empfänger diese nur für eine gewisse Zeit ansehen kann. Inzwischen sind auch Medienhäuser und andere Firmen auf Snapchat aktiv.

160 Millionen snappen täglich

In den Unterlagen, die Firma Snap nun bei der US-Börsenaufsicht eingereicht hat, musste das Unternehmen auch erstmals einige wichtige Eckdaten offen legen: Snapchat hat zur Zeit knapp 160 Millionen tägliche Nutzer. Allerdings hat sich das Wachstum verlangsamt - in den in den vergangenen drei Monaten kamen nur etwa 5 Millionen hinzu.

Der Umsatz wächst rapide - von umgerechnet rund 50 Millionen Euro im Jahr 2015 auf auf mehr als 375 Millionen Euro 2016. Snap ist aber nicht profitabel: Voriges Jahr kam ein Verlust von fast 480 Millionen Euro zusammen. Einnahmen stammen fast vollständig aus dem Schalten von Werbung.

Zweifel an Profitaussichten

Für Ernüchterung dürfte in Anlegerkreisen auch dieser Satz aus dem Antrag sorgen: "Wir haben in der Vergangenheit Verluste erwirtschaftet, erwarten das auch für die Zukunft - und vielleicht werden wir niemals profitabel."

Ein negatives Beispiel dürfte sich Snap an Facebook nehmen: Als das soziale Netzwerk 2012 an die Böre ging, wurde es zunächst mit mehr als 100 Milliarden Dollar bewertet - der Aktienkurs gab dann aber um fast die Hälfte nach und erholte sich nur langsam.

Der heutige 26 Jahre alte Evan Spiegel gründete das Unternehmen vor fünf Jahren zusammen mit Bobby Murphy, als beide noch an der kalifornischen Stanford-Universität studierten. Snap hat seinen Sitz aber nicht im Silicon Valley, sondern in Los Angeles.