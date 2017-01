Künstliche Intelligenz Smarte Missverständnisse mit Amazons Alexa

"Ich liebe es, wie das kleine Mädchen sagt: 'Alexa! Kauf mir ein Puppenhaus '", diesen an sich harmlosen Satz sagt vor Kurzem der Nachrichtensprecher eines amerikanischen Regionalsenders. Eigentlich will er so nur einen kurzen Fernsehbeitrag abmoderieren, in dem es um eine Sechsjährige geht, die mit Hilfe Amazons smartem Lautsprecher "Alexa" zur Überraschung ihrer Eltern eigenmächtig ein 160 Dollar teures Puppenhaus geordert hat.

Alexa hört immer mit

Kurz nachdem der Nachrichtensprecher den TV-Beitrag abmoderiert, kommt es im Großraum San Diego zu massenhaften online-Bestellungen von Puppenhäuser und schuld daran ist schon wieder Amazons "Alexa". Der smarte Lautsprecher des Internetriesen steht in vielen amerikanischen Wohnzimmern und hört immer mit - eben auch dann, wenn der Fernseher läuft. Als der Nachrichtensprecher dann den magischen Satz "Alexa! Kauf mir ein Puppenhaus" spricht, nehmen ihn die Hightech-Geräte beim Wort und schicken die Bestellung raus.

Bald neue, smarte Betrugsmaschen?

Diese Geschichte ist charmant und die betroffenen Familien konnten die Puppenhäuser zurückschicken, aber der Tech-Journalist David Kirkpatrick kann sich vorstellen, dass irgendwann genau solche Fehler ausgenutzt werden, vielleicht eröffnet sich sogar ein ganz neues Betätigungsfeld für Betrüger.

"Das Problem ist, dass Alexa keinen Unterschied macht, wer da gerade spricht. Es hat keine Stimmenautentifizierung, das Ding macht einfach das, was man ihm sagt. Die Lösung müsste darin liegen, dass das Gerät die Stimmen bestimmten Personen zuordnen kann." David Kirkpatrick, Techjournalist

Sicher vs. bequem

Man kann Alexa zwar heut schon so einstellen, dass man alle Einkäufe mit einer PIN bestätigen muss, aber das läuft dem eigentlichen Ziel von künstlicher Intelligenz und Spracherkennung zuwider, nämlich die Kommunikation so einfach und natürlich zu gestalten wie möglich. „Alexa bestelle mir ein Puppenhaus, Pin: 27364ha6283“ ist zwar eine sichere Form ein Puppenhaus zu bestellen, aber eben keine besonders menschliche.