IFA17 Smart-TVs sind auf dem Vormarsch

Ohne Internet geht nichts mehr – bestätigt Christian Sokevic Geschäftsführer bei Panasonic für den deutschssprachigen Raum: "Das Produktportfolio ist durchgängig vernetzbar. Alle Modelle sind im Heimnetzwerk anschließbar und vernetzbar mit den anderen Geräte und mit dem Internet."

Die Glotze ohne Internet geht nicht mehr

Das Unternehmen liegt damit ganz im Trend. Die Nürnberger Konsumforschungsgesellschaft GfK registriert in einer Studie zur IFA einen starken Anstieg bei den Smart-TVs, also den vernetzten Geräten. In Europa ist der Anteil dieser Fernseher demnach von 46 Prozent im letzten Jahr, auf 56 Prozent in diesem Jahr gestiegen. In Deutschland hängen inzwischen sogar schon 66 Prozent am Netz.

TV-Programm und Youtube

Die Nutzer holen sich über das TV-Gerät Youtube-Videos und Filme von Streaming-Diensten genauso auf den heimischen Bildschirm wie Apps und Spiele. Ansonsten legt die Kundschaft Wert auf immer bessere Bilder. Oled heißt hier die Technologie der Zukunft, die verblüffen realistische Farben auf die Mattscheiben bringt.