Syrische Flüchtlinge Singhammer hält Familiennachzug für problematisch

Für Bundestagsvizepräsident Johannes Singhammer (CSU) ist der Familiennachzug eine größere Herausforderung als die neu ankommenden Flüchtlinge. So befürchtet er eine Überlastung der Kommunen, die für die Unterbringung zuständig sind.

Nahezu alle Syrer würden als Flüchtlinge anerkannt oder einen gesicherten Status bekommen. Sie seien damit berechtigt, Familienmitglieder nachzuholen, sagte der CSU-Politiker der Deutschen-Presse-Agentur in Berlin. Damit werde sich die Zahl der Syrer im Land in etwa verdoppeln. Das sei eine außerordentlich große Herausforderung für die Kommunen.

"Irgendwann werden vielleicht nicht mehr genügend Wohnraum, Lehrer und Erzieher vorhanden sein. Wir müssen alles tun, dass die Integrationsfähigkeit gewahrt bleibt." Johannes Singhammer.

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in Nürnberg

Er konzentrierte sich auf die Zahl der syrischen Flüchtlinge, weil sich die Anerkennungsquote im dritten Quartal 2016 auf 99,9 Prozent belaufen habe. Insgesamt waren es 82.000 Menschen.

Die Syrer stellten damit mit Abstand die größte Gruppe der Schutzbedürftigen dar. Die zweitgrößte Gruppe seien Iraker mit knapp 14 000 Menschen und einer Anerkennungsquote von 73 Prozent gewesen.

"Die Belastung durch den Nachzug von Familienmitgliedern könnte in nächster Zeit höher sein als die Belastung durch neu ankommende syrische Flüchtlinge. Nach meinen Informationen vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ist es so, dass pro anerkanntem syrischen Flüchtling mindestens ein Familienmitglied nachkommen wird." Johannes Singhammer

Das BAMF habe ihm mitgeteilt:

"Das Bundesamt geht von einem Nachzug von etwa 0,9 bis 1,2 Familienangehörigen pro syrischem Geflüchteten aus." Johannes Singhammer

Die Prognose beruht auf bisher erfolgtem Familiennachzug. Die Verfahren dazu dauern oft ein Jahr. Es gibt in deutschen Botschaften im Ausland einen großen Antragsstau, der nur langsam abgearbeitet werden kann. Schätzungen, wie viele Familienangehörige tatsächlich nachziehen werden, gelten daher als ungewiss.

Die meisten syrischen Flüchtlinge in Deutschland erhalten zurzeit allerdings nur subsidiären, also eingeschränkten Schutz. Ihre Aufenthaltserlaubnis gilt zunächst nur für ein Jahr, das Recht auf Familiennachzug ist für zwei Jahre ausgesetzt.





Familienangehörige wichtig für Integration

Für die Integration von Flüchtlingen gilt es grundsätzlich als wichtig, dass Angehörige nachkommen können, auch weil sie sonst in steter Sorge um ihre im Kriegs- oder Krisengebiet zurückgebliebene Familie leben müssen.

Singhammer unterstützte die Haltung von Kanzlerin Angela Merkel (CDU), stärker mit nordafrikanischen Staaten zu kooperieren. Dort müssten "sichere Zukunftsorte" geschaffen werden. Ägypten sei da ein wichtiger Partner. Der Türkei werde bei der Versorgung von Flüchtlingen geholfen. "Warum sollten wir das nicht auch bei Ägypten tun, das eine hohe Zahl von Flüchtlingen schon aufgenommen hat."

Wachsende Zweifel an Integration der Flüchtlinge

Zukunftsforscher Horst Opaschowski

Laut einer neuen repräsentativen Sudie zweifeln Bundesbürger zunehmend an der Integration. Damnach erwartete 2015 noch jeder fünfte Bundesbürger (21 Prozent), dass der Gesellschaft ein solcher Integrationsprozess gelinge, sagte der Hamburger Zukunftsforscher Horst W. Opaschowski. Inzwischen sei nur noch jeder siebte Befragte (15 Prozent) dieser Ansicht.



Die überwiegende Mehrheit gibt sich desillusioniert - quer durch alle sozialen Schichten, erklärte Opaschowski. Eine weitere repräsentative Studie im Auftrag der Hamburger BAT-Stiftung für Zukunftsfragen kommt zu einem ganz ähnlichen Ergebnis. Demnach sind nur 16 Prozent der Ansicht, dass die Integration von Ausländern 2017 einfacher wird.

Integration in den Arbeitsmarkt in kleinen Schrittten

Flüchtlinge vor einer Filiale der Arbeitsagentur

Die Integration der Flüchtlinge auf dem Arbeitsmarkt kommt in Deutschland bislang nur in kleinen Schritten voran. Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung teilte in seiner Jahresbilanz Mitte Dezember mit, dass von Hunderttausenden Zuwanderern aus Syrien, dem Irak und anderen Ländern bisher nur einige Zehntausend einen Job haben