Simbach Leben nach der Flut

Bei Hochwasserschäden oder Schäden durch Starkregen zahlt die Gebäudeversicherung nur dann, wenn dies in der Elementarschadenversicherung extra vereinbart ist. Die Police wird dann entsprechend teurer. Bei älteren Verträgen fehlt dieser Schutz häufig. Schäden an Möbeln, Elektrogeräten, Kleidung – also alles, was sich im Haus befindet, deckt nur eine Hausratversicherung ab. Bei allen Versicherungen gilt: Entschädigt wird nur für das, was explizit in der Police aufgelistet ist.