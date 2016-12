Sicherheit an Silvester Taschenalarme: Sinnvoll oder nutzlos?

Sinnvoll oder Panikmache? Die Wiener Polizei vereilt an die Bewohner Taschenalarme. Damit kann in einer Bedrohungssituation Hilfe geholt werden.

Ein bisschen wie ein Wecker hört es sich an, wenn ein Taschenalarm ausgelöst wird. Dafür muss ein kleiner Stift gezogen oder ein Knopf gedrückt werden. Ist es sinnvoll, einen solchen Alarm dabei zu haben? Eine Wienerin hat es im Gedränge in der Innenstadt getestet:

"Ich glaube schon, dass es effizient ist. Es war auch gleich, man hat gemerkt, als ich das ausgelöst hab', dass die Leute gleich geschaut haben und darauf aufmerksam geworden sind, es ist auch gleich wer zur Hilfe gekommen." Frau in Wien

"Es hilft ein bisschen"

Und ein Passant meint:"Einstecken schadet nichts. Besser wie gar nichts. Ein bisschen täte es schon helfen, weil andere Leute auch darauf aufmerksam werden, dass da irgendwas los ist."

Die kleinen Taschenalarme gibt es schon länger, dass sie von der Polizei in großem Umfang verteilt werden, ist neu. Patrick Maierhofer, Kontrollinspektor bei der Polizei Wien sagt, Angreifer würden durch den schrillen Warnton oft abgeschreckt:

"Ja, es ist so, dass die Alternativen zu einem solchen Taschenalarm beispielsweise ein Pfefferspray wären. Ein Pfefferspray ist so gesehen wieder eine Waffe, wo man dementsprechend die Handhabung natürlich auch richtig machen muss. Insofern ist natürlich diese Präventionsmaßnahme jetzt mit einem Taschenalarm hier jetzt die sinnvollste, weil das natürlich sehr viel Aufmerksamkeit erregt und man dementsprechend schnell zur Hilfe eilen kann." Patrick Maierhofer, Kontrollinspektor bei der Polizei Wien

Bei einer kostenlosen Verteil-Aktion durch die Polizei in Salzburg kurz vor Weihnachten waren 400 Taschenalarme innerhalb von 30 Minuten vergriffen.

Nicht daheim bleiben

In Wien, wo an Silvester jedes Jahr hunderttausende Einheimische und Touristen in der Innenstadt feiern, sollen diesmal mehrere tausend Alarme verteilt werden, vor allem am 31.12., wenn die Leute ab dem frühen Nachmittag in die Stadt strömen, zum so genannten Silvesterpfad mit Livemusikbühnen und Verkaufsständen. Sollte man dieses Jahr nicht einfach besser zu Hause bleiben? Patrick Maierhofer äußert sich deutlich: "Von Seiten der Wiener Polizei muss man hier ganz klar mit Nein antworten. Das heißt, man sollte sich wirklicht nicht im Privatleben beeinträchtigen lassen. Man sollte vielleicht mit etwas mehr Aufmerksamkeit hier jetzt dann umhergehen, das heißt, wenn man etwas Verdächtiges beobachtet, vielleicht besser mal den polizeilichen Notruf anrufen, aber die Botschaft der Wiener Polizei ist auf keinen Fall, dass man zu Hause bleiben soll."

Hört man Gerät im Trubel überhaupt?

Eine Wienerin hat ihren Taschenalarm schon seit zwei Jahren: "Ich hab's mir besorgt, als ich einen Polizeikurs gemacht habe über Prävention und was man im Fall eines Überfalls machen kann."

Hat sie das kleine Gerät denn im Fall der Fälle wirklich zur Hand? "Ich habe es am Schlüsselbund, das heißt, wenn ich den Schlüsselbund in der Hand hab' vor der Wohnung, dann hab' ich's natürlich in der Hand. Wenn ich unterwegs bin, hab ich's natürlich auch in der Tasche, das ist der Nachteil von diesem Gerät. Ich glaub' auch nicht, dass es am Silvesterpfad wirklich sehr viel bringen wird, weil es ja doch laut ist und auch viele Leute unterwegs sind, und auch teilweise Böllerschüsse sind dann, wo man das dann nicht mehr hören wird beziehungsweise nur das Umfeld dann, das direkte."

Ins Silvester-Gedränge kurz vor Mitternacht will sie sich in Wien ohnehin nicht stürzen: "Ist ganz nett am Nachmittag, wenn noch nicht so viel los ist, da kann man ganz nett auch noch einen Walzer tanzen. Aber ansonsten find' ich's zu überlaufen."