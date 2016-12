Sicherheit an Silvester Bayerns Polizei wappnet sich

Köln rüstet auf - zehnmal so viele Polizisten wie im Vorjahr sind in der Silvesternacht im Einsatz. Wie sieht es in Bayern aus? Zum Jahreswechsel versetzte in München eine Terrorwarnung die Stadt in Angst – über's Jahr gab es Anschläge in Würzburg und Ansbach – und das wurde alles noch von dem schrecklichen Attentat in Berlin überschattet. Trotzdem wollen sich die Bürger nicht vom Feiern abhalten lassen.

Von: Lena Deutsch