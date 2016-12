Silvester 2016 Sydney ehrt David Bowie

Silvester 2016 - weltweit wird unter großen Sicherheitsvorkehrungen gefeiert. Den Spaß lassen sich die meisten dennoch nicht verderben - so etwa in Sydney, wo man man mit einem Feuerwerk rote Raumschiffe in den Himmel gemalt hat.

Raketen über dem berühmten Opernhaus von Sydney, damit läuteten die Australier den Beginn des Jahres 2017 ein. Zehn Stunden, bevor in Deutschland die Zeiger auf zwölf Uhr rücken. Mehr als eine Millionen Menschen sahen das Feuerwerk im Hafen von Sydney, die Stadt hatte den Rekordbetrag von umgerechnet 4,8 Millionen Euro dafür aufgewendet.

Ein rotes Raumschiff für David Bowie

Mit Hilfe von Feuerwerkskörpern wurden rote Raumschiffe in den Himmel gemalt, dazu der Planet Saturn. Damit sollte der britische Popstar David Bowie geehrt werden, der im Januar 2016 verstorben ist. Dazu erklang der Bowie-Klassiker "Space Oddity". Ein Lied, das David Bowie geschrieben hatte, nachdem er den Film "Odyssee im Weltraum" gesehen hatte.

Temperaturen um 20 Grad

Das Festgelände wurde mit querstehenden Bussen abgesichert, um Anschläge mit Fahrzeugen wie den auf den Weihnachtsmarkt in Berlin zu verhindern. Bei Temperaturen von mehr als 20 Grad hatten sich schon Stunden vorher Hunderttausende Menschen im Hafen versammelt.

Smog als Spaßbremse in Peking

In Chinas Hauptstadt Peking dagegen gingen viele Menschen bei dichtem Smog und 'gefährlichen' Luftwerten gar nicht erst auf die Straße. Dazu kam: Die Polizei riet dazu, Menschenmengen zu meiden. Immerhin waren vor zwei Jahren an Silvester infolge einer Massenpanik auf der Uferpromenade in Shanghai 36 Menschen ums Leben gekommen.

Nach dem traditionellen Mondkalender beginnt das neue Jahr in China überdies erst am 28. Januar. Dann wird das Jahr des Affen durch das Jahr des Hahns abgelöst.

In Köln: "Anstand" groß geschrieben

Lichtinstallation vor dem Kölner Dom

In Köln haben die Silvesterfeierlichkeiten unter hohen Sicherheitsvorkehrungen begonnen. Die Kölner Polizei bot rund 1500 Beamte auf - etwa zehnmal so viele wie vor einem Jahr. Mit Einbruch der Dunkelheit startete am Dom eine Multimedia-Show des Berliner Lichtkünstlers Philipp Geist. Dabei wurden Wörter auf den Boden und an Häuser projiziert, die die Kölner in den Tagen zuvor vorgeschlagen hatten - etwa "Anstand" und "Erinnerung". Wer auf die Domplatte wollte, musste sich allerdings Einlasskontrollen unterziehen.

Berlin: Party hinter Pollern

Silvestermeile am Brandenburger Tor

Am Brandenburger Tor in Berlin hat die Silvesterparty ebenfalls unter hohen Sicherheitsvorkehrungen begonnen. Etwa 1.700 Polizisten und 700 Helfer tun an der Silvestermeile Dienst. Das Gelände wurde mit Betonpollern abgesichert. Die Gäste mussten sich an den Eingängen verschärften Einlasskontrollen unterziehen nach dem Motto: Keine Taschen, keine Flaschen, keine Böller. Erwartet werden zur größten Silvesterparty Deutschlands meherere Hunderttausend Menschen.