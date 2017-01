Unruhige Silvesternacht Viele Brände und Unfälle in Bayern

Hecken und Papiercontainer gerieten in Brand wie auch Balkone und Dachstühle. In Litzendorf im Landkreis Bamberg brannte eine Scheune mitsamt Stallung. Die Tiere konnten rechtzeitig ins Freie gebracht werden, nur ein Jungbulle überlebte das Feuer nicht. In München feierten mehrere Tausend Menschen auf der Theresienwiese beziehungsweise am Friedensengel, größere Störungen blieben aus.

Schwaben

Sonthofen: Eine Tenne eines landwirtschaftlichen Anwesens stand im Sonthofener Ortsteil Berghofen in der Nacht in Flammen. Mindestens 300.000 Euro Sachschaden entstand. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist noch unklar. 100 Rettunskräfte waren bei dem Brand im Einsatz, bei dem auch Nebengebäude leicht beschädigt wurden. In Marktoffingen im Landkreis Donau-Ries ist beim Brand einer Scheune ein Schaden von 10.000 Euro entstanden, in Gundelfingen richtete der Brand einer Hecke einen Schaden von etwa 3.000 Euro an, 1.000 Euro Schaden entstanden bei Brand eines Altkleidercontainers in Dillingen. Im Stadtgebiet Augsburg musste die Polizei 23 Mal zu Bränden ausrücken - meist wegen brennender Mülltonnen. Allerdings wurde bei einem Einsatz ein Feuerwehrmann verletzt.

Oberfranken

Zum Jahreswechsel musste die Feuerwehr in Oberfranken zu zwei Großbränden ausrücken. Im Litzendorfer Ortsteil Melkendorf bekämpften rund 100 Einsatzkräfte einen Großbrand einer Scheune. Menschen wurden dabei nicht verletzt und auch die Tiere im Stall konnten größtenteils gerettet werden. Lediglich ein Jungbulle konnte nicht rechtzeitig ins Freie gebracht werden und erlitt so schwere Brandverletzungen, dass er von einem Tierarzt eingeschläfert werden musste. Eine weitere Scheune in Eggolsheim (Lkr. Forchheim) wurde gegen 01.30 Uhr ein Raub der Flammen. Ein angrenzendes Wohnhaus wurde glücklicherweise nicht in Mitleidenschaft gezogen. Auch hier besteht der Verdacht, dass ein Feuerwerkskörper das eingelagerte Stroh in der Scheune in Brand setzte. Annähernd 300 Einsätze mussten die Einsatzkräfte der oberfränkischen Polizei in der Silvesternacht abarbeiten, darunter 20 Körperverletzungsdelikte und 20 Verkehrsunfälle.

Oberbayern

In München gab es unter anderem ein Feuer auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses. Der Brand breitete sich auf den mehr als 20 Meter langen Dachstuhl aus. Zwei Bewohner kamen mit starken Verbrennungen ins Krankenhaus, zwei weitere wurden wegen Rauchgasvergiftungen behandelt. Mehr als 120 Kräfte waren zur Brandbekämpfung im Einsatz. Brandursache und Schadenshöhe sind unklar. Mehrere Wohnungen sind derzeit nicht mehr bewohnbar. Außerdem gab es einen Großbrand kurz nach Mitternacht, bei dem ein Sachschaden von rund 200.000 Euro entstand.

Das Feuer brach ebenfalls auf einem Balkon aus, auch hier brannte der Dachstuhl. Insgesamt wurden die Berufs- und die freiwillige Feuerwehr München nach eigenen Angaben in der Nacht 190 mal gerufen - mit 144 Einsätzen war die Silvesternacht 2015/16 deutlich ruhiger gewesen.

Mittelfranken

Ein blutiger Zwischenfall ereignete sich gut eine Stunde vor Mitternacht in Nürnberg: Dort lag ein stark blutender Mann auf der Kohlenhofstraße. Nach unterschiedlichen Angaben hatte er Verletzungen am Oberkörper oder im Halsbereich erlitten. Er kam in ein Krankenhaus. Die Hintergründe zu dem Vorfall waren aber zunächst völlig unklar. Im Nürnberger Rennweg zündete ein Vietnamese sogenannte Kugelbomben aus Tschechien. Dazu baute er sich eine Abschussvorrichtung, in dem er einen Blumentopf mit Beton füllte und ein Installationsrohr senkrecht hineinsteckte. Aus noch nicht geklärter Ursache explodierte diese Vorrichtung und die umherfliegenden Betonteile verletzten neben den 46-Jährigen noch weitere sieben Personen.

Niederbayern

Eine Frau ist in Eggenfelden von einer Feuerwerksrakete getroffen worden und hat schwere Brandverletzungen am Oberschenkel erlitten. Die Rakete sei vermutlich waagerecht abgeschossen worden, teilte die Polizei mit. Sie kam in ein Krankenhaus. Über den Täter hatten die Beamten zunächst keine Hinweise. Insgesamt musste die Polizei zu 229 Einsätzen ausrücken, darunter waren mehrere Körperverletzungen, Sacbeschädigungen, Ruhestörungen und Kleinbrände. So wurden mehrere Papiercontainer oder Mülltonnen in Brand gesetzt und Briefkästen beschädigt. Bei Verkehrsunfällen wurden insgesamt vier Personen verletzt.

Oberpfalz

200 Einsätze gab es insgesamt in der Oberpfalz, auch hier handelte es sich hauptsächlich um Sachbeschädigungen, Unfälle und Körperverletzungen. 20 Brände wurden gemeldet. Der überwiegende Anteil wurde durch Feuerwerkskörper verursacht. In Pyrbaum, im Landkreis Neumarkt brach gestern in der Wohnung einer 86jährigen Frau aus bisher ungeklärter Ursache ein Brand aus. Die Frau musste mit einer starken Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. In Schorndorf, im Landkreis Cham, kam es kurz nach drei Uhr in einem Wohnhaus aufgrund eines technischen Defektes zu einem Brand. Drei Bewohner erlitten hierbei eine Rauchgasvergiftung.

Unterfranken

Insgesamt fast 270 Einsätze mit 31 verletzten Menschen meldet das Polizeipräsidium Unterfranken nach der Silvesternacht. Beim Brand eines dreistöckigen Mehrfamilienhauses in Goldbach im Landkreis Aschaffenburg erlitt eine Bewohnerin eine Rauchvergiftung. Ein Feuermann wurde während des Einsatzes verletzt. Die Höhe des Sachschadens liegt im sechsstelligen Bereich. Die Polizei in Kitzingen meldet mehrere Rangeleien. Dabei wurden insgesamt sieben Personen leicht verletzt. Auch in Hammelburg im Landkreis Bad Kissingen ermitteln die Beamten wegen Körperverletzung. Mehrere Jugendliche gingen auf dem Marktplatz aufeinander los und schlugen sich mit Fäusten ins Gesicht. Auf der Hochrhön bei Oberelsbach brannten vier Hektar Wiesenfläche. Der Grund dürfte eine unachtsam abgefeuerte Silvesterrakete gewesen sein.