Rettung aus der "Maiswüste"? Die "Durchwachsene Silphie" als Alternative

Landwirte belasten die Umwelt. Das sagen nicht nur Umweltverbände, sondern auch Wissenschaftler und Bundesbehörden. Aktuell gerieten die Bauern unter Verdacht, das Trinkwasser wegen zu intensiver Düngung zu verteuern. In den Fokus gerät dabei auch der Mais, der als "Gülleschlucker" gescholten wird. Alternativen müssen her.

Kritiker sprechen von einer Vermaisung der Landschaft: Bis zum Horizont nur Einheitsgrün, nichts blüht, keine Nahrung für die lebenswichtigen Bienen. Und die Monokultur laugt die Böden erwiesenermaßen aus; außerdem wachsen dort immer weniger Arten. Für die Landwirte ist der Mais allerdings eine der ertragreichsten Pflanzenarten, gerade wenn er für Biogasanlagen genutzt wird. Noch dazu kommt er mit Wetterschwankungen klar. Heuer steht er, anders als das Getreide, super da.

Alternative: Die Durchwachsene Silphie

Deshalb haben es andere Energiepflanzen - wie etwa der Amaranth oder das Riesenweizengras schwer, gegen diesen Konkurrenten zu bestehen. Die "Durchwachsene Silphie" allerdings, eine Asternart, die aus Nordamerika kommt, könnte eine Alternative zum Mais sein. Das hofft nicht nur der Imker Matthias Schwarz aus Deiningen. Er sieht viele Vorteile der Silphie:

"Ich hab kein Saatgut mehr, das ich jedes Jahr kaufen muss. Ich muss weniger zu den Äckern, habe weniger Arbeitsaufwand und auch weniger Dieselaufwand - das fällt alles weg." Imker Matthias Schwarz aus Deiningen

Die Aussaat oder das Auspflanzen der jungen Setzlinge ist zwar teuer, und im ersten Jahr bringt die Asternart keinen Ertrag. Dann aber kommt die mehrjährige Pflanze nach der Ernte im September immer wieder. Etwa 15 Jahre lang muss der Landwirt kaum etwas tun; sein Feld ist das ganze Jahr bewachsen. Noch dazu wurzelt die Silphie sehr tief und kommt damit mit Trockenheit gut zurecht, erklärt Matthias Schwarz.

"Also in Wasserschutzgebieten kann man sie zum Entseuchen einsetzen, die holt das Nitrit raus, weil sie so tief wurzelt. Ganz anders als der Mais - der wurzelt flach, der holt das Nitrit nicht mehr raus." Imker Matthias Schwarz

Weil sie das ganze Jahr auf dem Feld steht, bietet die durchwachsene Silphie auch für viele Tierarten einen idealen Rückzugsraum. Wildtiere wie Fasane oder Rebhühner können sich in den dicht bewachsenen Feldern verstecken, und die Insekten finden Nahrung und in den becherartigen Blattansätzen auch Wasser gegen ihren Durst. Von Juli bis September steht die Silphie noch dazu in voller Blüte – ideal für die Bienen. Momentan finden die nämlich kaum mehr Nahrung in einer immer mehr "durchmaisten" Landschaft.

Bienen lieben sie, Wildschweine meiden sie

"Das ist wirklich ein großes Problem, ab August muss ich zufüttern. Überall Maisfelder und daneben abgemähte Wiesen, Bienen finden einfach nichts mehr." Imker Matthias Schwarz

Die Silphie aber, die als Korbblütler zur Familie der Astern zählt und vor einigen Jahren aus Nordamerika zu uns gekommen ist, lädt die Bienen mit ihren großen gelben Blüten förmlich ein. Wer die Silphie übrigens gar nicht mag, das sind die Wildschweine – damit wäre man auch das Problem mit den verwüsteten Maisfeldern los. Viele Vorteile also. Was aber wie so oft, am Ende zählt, ist das Geld. Und deshalb sieht Manfred Faber, Leiter des Nördlinger Landwirtschaftsamts, derzeit eher schwarz für die Silphie.

"Die amtlichen Versuche vom Technologie- und Förderzentrum im Kompetenzzentrum für nachwachsende Rohstoffe in Straubing zeigen, dass es bis zu 40 Prozent weniger Gasertrag pro Hektar sind gegenüber dem Mais." Manfred Faber, Leiter des Nördlinger Landwirtschaftsamts

Gerade jetzt, wo die Vergütung für die Biogasanlagen gekürzt werden sollen, spielt der Ertrag natürlich eine große Rolle:

"Auf jeden Cent, den eine Pflanze kostengünstiger Strom produziert, kommt es an. Deshalb wird der Mais, wenn sich nicht etwas verbessert bei den Alternativen, konkurrenzfähig bleiben." Manfred Faber, Leiter des Nördlinger Landwirtschaftsamts

Die Silphie kann sich auf lange Sicht rentieren

Das ist wohl der Grund, warum die Silphie im Landkreis Donau-Ries noch nicht angebaut wird. Der Allgäuer Landwirt Ralf Brodmann hat allerdings auf insgesamt gut 400 Hektar Anbaufläche andere Erfahrungen gemacht. Im Schnitt, sagt er, kommt man über einen längeren Zeitraum betrachtet mit der Silphie sogar besser weg - auch weil man über viele Jahre lang jedes Jahr einen Ertrag hat und wegen der Fruchtfolge nicht zwischendurch etwas anderes anbauen muss. Vorausgesetzt, man erntet zum richtigen Zeitpunkt, das nämlich ist für den Gasertrag wichtig. Ausprobieren könnte sich also lohnen – wenn das zu einem Mix aus Mais und anderen Energiepflanzen führen würde, wäre für die Natur und Umwelt schon etwas gewonnen.