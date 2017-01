US-Einwanderungsstopp Das Silicon Valley macht gegen Trump mobil

Bisher haben sich Facebook, Apple und Co. eher zurückgehalten mit Kritik an US-Präsident Donald Trump. Doch damit scheint jetzt Schluss zu sein: Große US-Techkonzerne finden deutliche Worte zu Trumps Einwanderungspolitik und werden selbst aktiv.

So richtig glücklich sahen sie nicht aus, die Chefs der großen Techkonzerne, die Donald Trump Mitte Dezember zu sich in den Trump-Tower in New York eingeladen hatte. Kein Wunder: Kalifornien und das Silicon Valley gelten als Hochburg des US-amerikanischen Liberalismus. Manch einer, wie etwa Amazon-Chef Jeff Bezos, hatte sich mit Donald Trump im Wahlkampf auf Twitter noch mächtig in die Haare bekommen und sprach nun zurückhaltend von einem "konstruktiven Treffen". Das Valley, so schien es, hatte mächtig Kreide gefressen - doch damit scheint es nun vorbei zu sein.

Widerstand nimmt zu

Seitdem die Trump-Administration einen Einreisestopp für Menschen aus mehrheitlich muslimischen Ländern verhängt hat, nimmt der Widerstand aus dem Silicon Valley zu: Google hat gerade angekündigt einen vier Millionen schweren Fonds einrichten zu wollen, das Geld soll an verschiedene NGOs gehen, die sich auf Einwanderungsfragen spezialisiert haben. Es ist die größte Hilfsaktion in der Geschichte des Unternehmens. Auch andere Konzerne setzen Zeichen: Der Wohnungsvermittler Airbnb hat angekündigt, Flüchtlingen und anderen Betroffenen des US-Einreiseverbots kostenlose Unterkünfte zur Verfügung zu stellen. Ansonsten sparen die Firmenvertreter kaum mit Kritik. Am deutlichsten wurde Reed Hastings, Chef des Streaming-Portals Netflix. Er twitterte:

"Trumps Maßnahmen treffen Netflix-Angestellte auf der ganzen Welt und sind so unamerikanisch, dass es schmerzt. Und schlimmer noch: Keine dieser Maßnahmen wird Amerika sicherer machen." Reed Hastings

Ähnlich, wenn auch in der Wortwahl diplomatischer, haben sich die Chefs von Apple, Microsoft, Mozilla und Tesla geäußert. Es scheint, als sei das Silicon Valley aus seiner Lethargie erwacht.