Münchner Sicherheitskonferenz Positive Polizeibilanz - aber viele Autos abgeschleppt

Die Münchner Polizei hat eine positive Bilanz ihres Einsatzes zur Sicherheitskonferenz gezogen. So verlief die zentrale Gegendemonstration am Samstag mit mehr als 2.000 Teilnehmern absolut friedlich. Es wurden allerdings doppelt so viele Autos abgeschleppt wie im Vorjahr - für die Polizei ein Rätsel.

Von: Henning Pfeifer