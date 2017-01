Keine Kanzlerkandidatur für die SPD Sigmar Gabriel zieht sich zurück

Sigmar Gabriel verzichtet darauf, für die Bundestagswahl als Kanzlerkandidat anzutreten. Laut Medienberichten will er auch vom SPD-Parteivorsitz zurücktreten. Stattdessen schlage er den bisherigen EU-Parlamentspräsident Martin Schulz als Spitzenkandidaten vor.

Martin Schulz solle Kanzlerkandidat und damit Angela Merkels Herausforderer für die Bundestagswahl im September werden.

Zudem werde Sigmar Gabriel Martin Schulz auch für den Posten als SPD-Parteichef vorschlagen. Das sagte Gabriel bei der heutigen SPD-Fraktionssitzung in Berlin, so Teilnehmer des Treffens. Zuvor hatten das Magazin "Stern" und "Die Zeit" über Gabriels Verzicht berichtet.

Im Interview mit der "Zeit" kündigt Gabriel außerdem an, vom Bundeswirtschaftsministerium ins Auswärtige Amt zu wechseln.

Bessere Chancen mit Schulz

Ausschlaggebend für seine schwer errungene Entscheidung sei gewesen, dass eine von ihm selbst in Auftrag gegebene Umfrage unter SPD-Sympathisanten gezeigt habe, dass die SPD mit Martin Schulz wohl bessere Chancen in der Bundestagswahl haben wird, so die "Zeit".