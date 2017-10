Parteitag in Deggendorf Sigi Hagl bleibt Landeschefin der Grünen

Die Grünen wollen nach der Landtagswahl 2018 auch in Bayern mitregieren. Dieses Ziel hat die Landesvorsitzende Sigi Hagl ausgegeben. Beim Parteitag in Deggendorf ist sie am Vormittag in ihrem Amt bestätigt worden.

Von: Peter Kveton