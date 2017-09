Zusammenlegung Siemens kooperiert mit Alstom

Für Joe Kaeser ist die Sache klar: Siemens dürfe kein schwerfälliger Tanker sein, sondern müsse ein wendiger Flottenverband werden, so der Vorstandsvorsitzende Ähnliche Formulierungen hatte um die Jahrtausendwende auch schon der damalige Siemens-Chef Heinrich von Pierer verwendet.

Die Stimmung war ostentativ zuversichtlich, als Joe Kaeser und Heri Poupart-Lafarge am Mittag in Paris vor die Presse traten. Die Chefs von Siemens und Alstom wollten Aufbruchsstimmung demonstrieren. Am Vorabend hatten die Aufsichtsräte der beiden Konzerne einem Deal zugestimmt, der Europas Bahnindustrie das Überleben sichern soll. Statt sich als Einzelkämpfer in einem aussichtslosen Wettlauf aufzureiben, wollen die beiden Unternehmen gemeinsam in die Offensive gehen. Und das weltweit, sagte Siemens-Boss Joe Kaeser, der bei der auf englisch gehaltenen Pressekonferenz die Gründung eines europäischen Champions der Schienentechnik ausrief:

"Wir schmieden einen neuen europäischen Champion in der Schienentechnik, der global aktiv sein wird." Siemens-Vorstandsvorsitzender Joe Kaeser

Die Zukunft des Münchner Konzerns Im Prinzip geht es um die Frage, ob der Elektronik-Riese ein sogenanntes Konglomerat bleibt, das so viele Branchen wie möglich umfasst, oder ob man eine Holding wird, die Töchter und Beteiligungen eher selbständig agieren lässt. Kaesers Politik deutet tendenziell auf das Holding-Modell hin. So wurde das Geschäft mit Windenergie mit dem spanischen Wettbewerber Gamesa fusioniert. Die Sparte Medizintechnik steht unter dem Namen Healthineers vor einem Börsengang und jetzt wurde im Bahngeschäft mit Alstom ein Partner für ein Gemeinschafts-Unternehmen gefunden. Unterdessen reißen die Spekulationen nicht ab, dass Kaeser auch einen Börsengang der hoch profitablen Sparte Digitale Fabrik gut heißen würde.

Als gleichberechtigte Partner wollen Siemens und Alstom künftig Züge entwickeln, bauen und verkaufen. So will man dem chinesischen Marktführer CRRC Paroli bieten, der größer ist als alle westlichen Anbieter zusammen. Der heutige Umsatz von gemeinsam 15 Milliarden Euro soll nach der Fusion deutlich zulegen, die Rendite soll steigen. Von französischer Seite hieß es sogar, die Belegschaft werde nach der Fusion wachsen.

Gewerkschaften fürchten um Arbeitsplätze

Auf Gewerkschaftsseite ist man da nicht ganz so euphorisch. Hier fürchtet man, dass gerade in der Verwaltung Stellen gefährdet sein könnten. Um hier vorzubeugen, hat man dem Management Zugeständnisse abgerungen, sagt Jürgen Kerner, der für die IG Metall im Siemens-Aufsichtsrat sitzt:

"Es wird sicher immer auf Firmenseite über Synergien diskutiert. Deswegen war uns wichtig, dass wir für die beiden Schwerpunktländer Deutschland und Frankreich vier Jahre Sicherheit vereinbaren konnten. Und nun muss es gelingen – und das ist die Herausforderung an Siemens und an das neue Unternehmen – neue Geschäfte zu generieren, neue Geschäftsfelder zu erschließen. Damit die Arbeitsplätze auch über die vier Jahre hinaus gesichert sind." Jürgen Kerner, IG Metall

Darauf dringt auch Jürgen Wechsler, der Vorsitzende der IG Metall Bayern. Dort sind tausende Siemensianer an Standorten wie Erlangen, Nürnberg und München-Allach in der Bahnsparte beschäftigt. Wechsler sieht durchaus die industriepolitische Notwendigkeit der Fusion. Es gebe aber auch Bedenken:

"Denn viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer machen sich Sorgen, gerade bei Siemens. Weil in den letzten Jahren immer wieder bei Restrukturierungsmaßnahmen gerade Arbeitsplätze aus Deutschland an andere Standorte in Europa verlagert worden sind." Jürgen Wechsler, Vorsitzender IG Metall Bayern

Der neue Chef gibt sich euphorisch

Dass Siemens und Alstom auf Dauer wohl zu klein gewesen wären, um auf dem Weltmarkt zu überleben, das scheint zumindest am ersten Tag nach dem Fusions-Beschluss zusammenzuschweißen.

Auch wenn nicht alle Beteiligten so euphorisch klingen wie der bisherige Alstom-Chef Henri Poupart-Lafarge, der die Gemeinschaftsfirma leiten soll. Dieser sprach von einem perfekten Ineinandergreifen. Und einer Gelegenheit, die man nicht verstreichen lassen durfte: Henri Poupard-Lafarge „Wir waren der Überzeugung, das passt perfekt zusammen. Als es die Gelegenheit gab, konnten wir gar nicht anders, als sie zu ergreifen.“