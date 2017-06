Sicherheitswachten in Bayern Ehrenamtlich gegen das Verbrechen

Silke Kehrer und Renate Schinabeck sind ehrenamtlich für die Sicherheitswacht in Rosenheim unterwegs. Im Salingarten hat die Sicherheitswacht unlängst einen Drogendeal platzen lassen. Die Festnahme erfolgte durch die Polizei. Ein Erfolg, doch der Alltag der Sicherheitswacht sei das nicht, sagt Silke Kehrer.

"Der Alltag hier ist darauf zu achten, dass hier immer alles friedlich abläuft, dass sich die Leute hier wohlfühlen können. Die sehen uns gerne, die bedanken sich bei uns und sie sind auch froh, dass es uns gibt." Silke Kehrer, Sicherheitswacht Rosenheim

40 Unterrichtseinheiten und eine Abschlussprüfung

Ausbildung von Sicherheitswachtlern in Augsburg

Für Ihr Ehrenamt bekommen Silke Kehrer und Renate Schinabeck eine Aufwandsentschädigung von acht Euro die Stunde. Aus Sicherheitsgründen werden Frauen bei der Sicherheitswacht am Nachmittag eingesetzt, Männer am Abend. Vor ihrem Einsatz absolvieren sie eine kurze Ausbildung, in München sind es 40 Unterrichtseinheiten. Zum Schluss müssen die Ehrenamtlichen eine Prüfung ablegen. Die Sicherheitswachtler sind vor allem in größeren Wohnsiedlungen oder in öffentlichen Parks aktiv, ihr Einsatz wird durch erfahrene Polizisten koordiniert. Der Bayerische Innenminister Joachim Herrmann will den Dienst der Sicherheitswacht deutlich ausbauen.

"Wir haben momentan etwa 800 Sicherheitswachtler, die sich ehrenamtlich engagieren in ganz Bayern. Das ist keine Alternative, sondern wir freuen uns, dass über das professionelle Engagement der Polizei hinaus, es auch solch ehrenamtliches Engagement gibt." Joachim Herrmann, bayerischer Innenminister

Was bringt es wirklich?

In vielen Gemeinden ist das Konzept der Sicherheitswacht allerdings nicht so beliebt. Es erhöhe die Belastung der Polizei und koste mehr als es bringe, sagt zum Beispiel der Bürgermeister von Hausham, Jens Zangenfeind.

"Ich halte es auch für die Ehrenamtlichen für unzumutbar, sich in Situationen zu begeben, die durchaus gefährlich sind. Es kann vieles passieren. Sie sollen Tätigkeiten ausüben, die normalerweise von hochqualifizierten Beamten begleitet werden. Und es gibt Haftungsrisiken." Jens Zangenfeind, Bürgermeister Hausham

Ausgerüstet sind Sicherheitswachtler mit Taschenlampe und Funkgerät. In konkreten Gefahrensituationen verständigen sie die Polizei. Eine wirklich kritische Situation für Sicherheitswachtler in Bayern wurde bisher noch nicht bekannt.