Schlagabtausch in München Sicherheitskonferenz: Streitigkeiten und der Ruf nach mehr Europa

Die Rolle Europas in der Welt - das ist das bislang prägende Thema der diesjährigen Sicherheitskonferenz in München. Seit Beginn der Veranstaltung wird immer wieder darüber gesprochen, dass Europa gestärkt werden müsse - auch militärisch -, dass es beweglicher und selbstbewusster auftreten müsse. Sigmar Gabriel sagte am Samstagmorgen bei seinem vielleicht letzten Auftritt als Bundesaußenminister auf großer Bühne:

"Europa ist nicht alles, aber ohne Europa ist alles nichts." Außenminister Sigmar Gabriel

Die Weltordnung habe in den letzten Jahren massive Verschiebungen erlebt, sagte Gabriel, mit noch unabsehbaren Konsequenzen - Grund genug, Europa und die transatlantischen Beziehungen zu stärken. Auch mit Russland müsse man den Dialog suchen, sagte der Minister - und sein russischer Kollege Lawrow erklärte sich durchaus bereit dazu. Gleichzeitig aber übte er scharfe Kritik am Westen.

Russlands Außenminister: "Alles nur Geschwätz"

Dieser habe keinen goldenen Mittelweg gefunden hin zu einer Entwicklung, von der beide Seiten profitieren. Russland sei nicht schuld daran. Angesprochen auf die Tatsache, dass in den USA gerade gegen 13 Russen Anklage erhoben wurde wegen Einmischung in die amerikanischen Wahlen, sagte Lawrow ungerührt: Solange es keine Fakten gebe, sei das alles nur Geschwätz - man möge bitte seine undiplomatische Ausdrucksweise entschuldigen.

Kurz danach, nach der Rede des amerikanischen Sicherheitsberaters McMaster, fragte ein Mitglied der russischen Delegation, warum die USA denn nicht endlich bereit seien, einen Dialog über Cyber-Sicherheit zu beginnen? Ob das damit zu tun habe, dass es nach russischen Informationen zehn Mal mehr Cyberattacken aus den USA Richtung Russland gebe als andersrum? Worauf ein sichtlich genervter McMaster antwortete:

"Ich bin überrascht, dass überhaupt russische Cyber-Experten für so etwas zur Verfügung stehen würden. Die sind doch alle gut damit beschäftigt, westliche Demokratien zu schwächen." Donald Trumps Nationaler Sicherheitsberater Herbert Raymond McMaster

Die Beweise dafür seien unwiderlegbar, so McMaster. Er betonte die Bedeutung einer freiheitlichen Weltordnung, und übte scharfe Kritik an Nordkorea, Syrien und dem Iran, die er als Schurkenstaaten bezeichnete. Deutschland forderte McMaster auf, den Handel mit dem Iran zurückzufahren. Wer mit dem Regime in Teheran Geschäfte mache, stelle praktisch den Revolutionsgarden einen Scheck aus, sagte er.

Konflikt unter NATO-Partnern

Den Konflikt der USA mit der Türkei sprach er nicht an. Die USA unterstützen im Kampf gegen den IS Kurden-Milizen, die die Türkei als Terroristen bezeichnet. Amerikanischen Soldaten, die türkischen Einheiten im Kampf gegen diese Milizen im Weg stehen, drohte Präsident Erdogan jüngst eine so wörtlich "osmanische Ohrfeige" an. Bei der Sicherheitskonferenz danach gefragt, sagte der türkische Premier Yildirim:

"Es ist egal, ob es in Syrien oder im Irak ist, wenn es dort terroristische Aktionen gibt gegen unser Land, dann ist es doch klar, dass wir hier die stärkste mögliche Ohrfeige geben würden, das würden wir gegen jedes Land machen." türkischer Ministerpräsident Binali Yildirim

Brexit und Sicherheitspolitik

Mit gutem Grund hatte Bundesaußenminister Gabriel gewarnt, der Syrien-Konflikt bewege sich in eine Richtung, die akute Kriegsgefahr selbst für Deutschlands enge Partner bedeute. Ein enger Partner der EU will auch nach dem Brexit Großbritannien bleiben. Die britische Premierministerin May machte sich für ein umfangreiches Sicherheitsabkommen zwischen ihrem Land und der EU stark. Europas Sicherheit, so May, ist auch unsere Sicherheit.

