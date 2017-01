Sicherheitsdebatte Drei Papiere - kaum ein Überblick

"Sicherheit für unsere Freiheit" nennt die CSU-Landesgruppe ihr Papier. Der Gastbeitrag von Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" ist überschrieben mit: "Leitlinien für einen starken Staat in schwierigen Zeiten". Und SPD-Chef Gabriel betitelt seine Vorschläge: "Zeit für mehr Sicherheit in Zeiten wachsender Unsicherheit".

Im Gespräch für verurteilte Extremisten: elektronische Fußfessel

Die CSU will ihre Vorschläge von morgen an auf ihrer Klausur in Kloster Seeon beraten. Darunter einiges, das längst Gesetz ist - wie die Beobachtung und Registrierung auch von 14-Jährigen durch den Verfassungsschutz - oder was bereits als Gesetzentwurf vorliegt, wie der Ausbau der Videoüberwachung. Von mehr europäischem Datenaustausch ist die Rede, elektronischen Fußfesseln für verurteile Extremisten, und der Änderung des Grundgesetzes, um den Einsatz der Bundeswehr im Inneren zu ermöglichen.

De Maizières Vorschläge

Bundesinnenminister de Maizière geht mit seinen Vorschlägen noch einen Schritt weiter. Er will Kompetenzen von den Ländern auf den Bund verlagern: So schreibt er wörtlich:

"Dort, wo Bund und Länder in Angelegenheiten der Sicherheit des Bundes zusammenarbeiten, braucht der Bund eine Steuerungskompetenz über alle Sicherheitsbehörden." Thomas de Maizière

Das Bundeskriminalamt müsse gestärkt und die Bundespolizei zu einer "echten Bundes-Polizei" ausgebaut werden. Weiter schreibt de Maizière:

"Beim Verfassungsschutz sollten wir diskutieren, die gesamte Aufgabe in die Bundesverwaltung zu übernehmen." Thomas de Maizière

Der Vorsitzende des Bundestags-Innenausschusses, Ansgar Heveling von der CDU, sieht darin eine gute Diskussionsgrundlage. Da man Sicherheitspolitik in einem europäischen Kontext denken müsse, stelle sich die Frage, wo man die Zusammenarbeit von Bund und Ländern noch optimieren könne, so Heveling. Auch sein Parteifreund Armin Schuster plädiert für mehr Befugnisse beim Bund: Die Form von Organisierter Kriminalität, von Spionage und Cyberangriffen, wie sie heute stattfinde, konzentriere sich nicht auf ein Bundesland, so Schuster.

Widerspruch auch aus der Union

CSU-Generalsekretär Scheuer sagte zu den Forderungen de Maizières, es gebe genug zu verbessern und nachzujustieren im Zusammenhang von Bund und Ländern. Eine reine Kompetenzverlagerung wäre dabei aber das falsche.

Peter Beuth: Alles "Unsinn"

Auch zahlreiche Länder-Innenminister haben sich ablehnend geäußert. Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) bezeichnete es als "Unsinn", die bisherigen Strukturen zu zerschlagen. Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) sagte, Deutschland sei nach wie vor ein sicheres Land, auch weil die Länder ihre Hausaufgaben erledigten. Der Berliner Innensenator Andreas Geisel (SPD) ist gegen einen zentralen Verfassungsschutz beim Bund: Die Landesbehörden würden lokale extremistische Bestrebungen früher erkennen und könnten darauf schneller reagieren als eine Zentralbehörde, sagte er.

Die Linken-Innenexpertin Ulla Jelpke spricht von einem "Frontalangriff auf das föderale Prinzip der Bundesrepublik".

"Wenn hier weiter zentralisiert wird, dann haben wir im Grund genommen so etwas wie einen Bundesüberwachungsstaat, der unkontrollierbar ist und weit weg ist von demokratischen Kontrollmöglichkeiten, auch für’s Parlament." Ulla Jelpke MdB, innenpolitische Sprecherin der Linksfraktion

Sigmar Gabiel: Nicht reflexartig dagegen sein

Sieht Handlungsbedarf: Sigmar Gabriel

SPD-Chef Gabriel hat gestern sein Papier zur inneren Sicherheit vorgelegt. Darin appelliert er an die Genossen, nicht jeden Vorschlag in der Sicherheitsdebatte reflexhaft abzulehnen. So sehe auch die SPD gesetzlichen Handlungsbedarf, etwa bei einer stärkeren Videoüberwachung oder der Abschiebehaft für ausreisepflichtige Gefährder, heißt es in dem Papier. Auch die elektronische Fußfessel für bereits verurteilte Straftäter sowie einheitliche Datensysteme der Sicherheitsbehörden und eine Reform des Datenschutzes gehörten in die sicherheitspolitische Debatte, schreibt Gabriel. Den Vorschlägen von de Maizière jedoch erteilt er eine Absage:

"Das kann man alles diskutieren, aber es läuft darauf hinaus, dass wir eine große deutsche Föderalismusreform machen müssen. Die letzten Föderalismusreformen haben Jahre gedauert, ich glaube, dass man so damit nicht umgehen kann. Wir müssen jetzt sagen, was wir tun wollen und nicht erst große Behördenumstrukturierungen machen." Sigmar Gabriel

Er hoffe, dass schnell gehandelt und nicht alles nun in eine Föderalismuskommission vertagt werde, so Gabriel, und macht weitere Vorschläge:

"Was wir viel mehr machen müssen, ist Prävention. Was wir viel mehr machen müssen ist, die Salafisten-Moscheen zu schließen. Was wir viel mehr machen müssen ist, mit normalen Moscheen und Gemeinden zusammenarbeiten." Sigmar Gabriel

Man müsse auch kulturell gegen den Terrorismus kämpfen, so Gabriel, durch Aufklärung und Jugendsozialarbeit. Mit diesem Vorschlag ist er bislang der Einzige in der Debatte zur Sicherheitspolitik.