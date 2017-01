Sexismusdebatte bei Youtube Tittenchallenges und schnurrende Miezen

„Hast Du schon mal im Schwimmbad jemanden begrabscht?“, fragt eine Stimme aus dem Off. „Ja, natürlich, also ein Mädel.“

Das antwortet Heiko Lochmann in einem Youtube-Video. Heiko ist 17 und gehört zusammen mit seinem Zwillingsbruder zu den erfolgreichsten deutschen Youtubern. Als „Die Lochis“ machen sie Musik, Comedy oder antworten auf „intime Fragen“ - wie eben in diesem Video.

Stammtischbrüder würden erröten

Die Lochis und Konsorten machen auf dicke Hose: Zweideutige Anspielungen, Geschlechterklischees, Sexismus. Das sind die Inhalte, klickt man sich durch die meistabonnierten deutschsprachigen Youtube-Kanäle.

Jeder Altherren-Stammtisch würde wohl erröten bei der „Titten-Challenge", die Youtuber Simon Desue und Dima „spielen“: Sie zeigen Bilder von Brüsten und raten, welcher Youtuberin die gehören.

Tanga und Katzenkostüm

Die Dame, deren Brüste auch irgendwann während des Video zu sehen sind, ist Katja Krasavice. Umstritten-erfolgreiche Youtuberin - Lieblingsthema: Brüste und Sex. Ihre Videos, in denen sie in Tanga und Katzenkostüm an der Kamera vorbei krabbelt und dazu schnurrt oder miaut, schauen Millionen. Jeder Fünfjährige könnte sie bei Youtube finden - eine Altersbeschränkung gibt es nicht. Nur die krassesten Videos werden gelöscht - ansonsten gilt: Jeder kann alles senden.

So wichtig wie einst die Bravo

Youtube gibt den Jugendlichen so viel Orientierung wie anderen Generationen einst die Bravo. Dabei ist Youtube eine Plattform, die teilweise von Klischeedenken und Seximsus nur so trieft. Das nervt vor allem die dort aktiven Frauen - wie Marie Meimberg oder Lisa Sophia, alias itscoleslaw.

"Da wird so viel auf den alten Geschlechterrollen rumgeritten, und das wird den jungen Leuten als das Non-Plus-Ultra präsentiert. Wir sind zwar in einer viel moderneren Zeit, aber das gilt jetzt alles trotzdem noch so, du musst dich daran halten…" Lisa Sophie, itscoleslaw youtuberin

Lisa Sophie findet das „abstrus“. Dass sich Videos mit zweideutigen Titeln besser klicken und über die Werbung mehr Geld bringen, ist Lisa Sophie bewusst. Doch sie will sich unabhängiger von den Youtube-Einnahmen machen – sie setzt deshalb auf eine Webseite, auf der man für ihre Videos spenden kann.