Bergunglück im Salzburger Land Seilschaft aus Bayern stürzt in österreichischen Alpen in den Tod

Eine Bergsteigergruppe aus Deutschland ist in den österreichischen Alpen bei Krimml abgestürzt. Anscheinend ist einer der Seilschaft auf einem Gletscher ins Rutschen geraten und zog die anderen 200 Meter mit sich in die Tiefe.

Die fünf Toten des tragischen Bergsteigerunglücks im Salzburger Land stammen aus dem Raum Altötting und Burghausen. Das gab die österreichische Polizei am Abend bekannt. Die Opfer gehörten zu einer sechsköpfigen Seilschaft, die am Gabler bei Krimml abstürzte.

Ein Bergsteiger überlebte schwer verletzt und wurde von einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Salzburg geflogen. "Wir gehen davon aus, dass alle Bergsteiger Deutsche sind", hatte Einsatzleiter Martin Reichholf von der Bezirkshauptmannschaft Zell am See am frühen Nachmittag erklärt.

Der Unglücksort liegt im Salzburger Land.

Die Gruppe dürfte 200 Meter abgestürzt sein. Einer der Bergsteiger kam auf blankem Eis an einem Gletscher ins Rutschen und riss die anderen mit. Eindeutig identifiziert wurde nach dem Unfall laut Reichholf zunächst nur ein Toter. Es handle sich um einen 34-jährigen Deutschen aus Bayern, so Reichholf. Mittlerweile steht fest, dass die Verunglückten aus berbayern kommen.

"Sobald die Seilschaft ins Rutschen gerät, ist die Chance gleich null." Einsatzleiter Martin Reichholf im ORF

Mit mehreren Hubschraubern waren die Einsatzkräfte am Berg.

Eine andere Gruppe von Bergsteigern, die etwa 30 bis 50 Meter hinter der verunglückten Seilschaft ging, beobachtete offenbar den Unfall. Demnach wollte der Letzte in der Seilschaft umkehren, weil ihm der Aufstieg zu riskant wurde. Die Gruppe soll zugestimmt haben und war im Begriff umzudrehen. Dabei soll der Zweite am Seil ausgerutscht sein.

"Die letzten zwei versuchten, den Sturz noch mit Pickeln zu halten, jedoch vergeblich" Franz Gensbichler, Einsatzleiter der Bergrettung Krimml zur österreichischen Nachrichtenagentur APA

Ein Bergführer, der im Gebiet war, sah den Absturz und alarmierte kurz nach 10 Uhr morgens die Rettungskräfte. Gegen 15.40 Uhr wurde die letzte Leiche mit dem Rettungshubschrauber ins Tal gebracht. Der Einsatz gestaltete sich schwierig, da die Unfallstelle steinschlaggefährdet war.

Unglück in Italien fordert weitere Todesopfer

Der Gipfel des Gabler (3263 Meter) in Österreich (Archivbild)

In den italienischen Südalpen starben bei einem ähnlichen Unglück am Vormittag zwei weitere Bergsteiger, kurz darauf offenbar ein dritter, der schwer verletzt geborgen worden sei, meldete die Agentur Ansa. Die Alpinisten waren am Berg Presanella als Seilschaft unterwegs und stürzten aus bislang ungeklärter Ursache ab. Auch hier waren mehrere Rettungshubschrauber im Einsatz.