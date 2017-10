Nach der Einigung in der Union Seehofer will Koalitionsgespräche "ergebnisorientiert" führen

"Alles hat seine Zeit. Gestern war diese Zeit." Angela Merkel auf die Frage, wieso CDU und CSU zwei Jahre brauchten, um den Streit über eine Obergrenze bei der Aufnahme von Flüchtlingen beizulegen

Damit beginnt jetzt die Zeit der Koalitionsverhandlungen. Wie die Bundeskanzlerin am Mittag in Berlin erklärte, sind auf Einladung der Union am 18. Oktober zunächst Einzelgespräche zwischen Union und FDP sowie zwischen Union und Grünen geplant. Ein weiteres Gespräch zwischen Grünen und FDP ist laut Medienberichten für den 19. Oktober angesetzt. Am 20. Oktober soll dann das erste Sondierungsgespräch mit allen Parteien stattfinden.

Was Merkel und Seehofer über ihre Einigung sagen

CDU und CSU hätten am Wochenende einen klassischen Kompromiss gefunden, sagt die CDU-Vorsitzende Merkel. Jede Seite sei aufeinander zugegangen; das Ergebnis bringe die Union nun in der Sache voran.

"Das ist also jetzt gelungen, zu sagen, dass der 200.001 noch ein ordentliches Verfahren in Deutschland bekommt, und trotzdem ein Regelwerk zu finden, mit dem wir (…) sicherstellen, dass die Zahl von 200.000 Menschen im Jahr nicht übersteigt. Und wir legen dazu auch konkrete Maßnahmen vor, die die Einhaltung dieses Rahmens wirklich sichern." Angela Merkel

Auch CSU-Chef Seehofer zeigte sich "sehr zufrieden" mit dem Ergebnis, obwohl das Wort "Obergrenze" in dem Papier nicht auftaucht.

"Für mich ist entscheidend der materielle Gehalt des Vereinbarten. Wir können endlose Begriffsdiskussionen führen, da kann man sich auch viele Begriffe vorstellen, aber entscheidend ist der materielle Inhalt." Horst Seehofer

Als rote Linie für die anstehenden Sondierungsgespräche mit FDP und Grünen will Seehofer den Beschluss nicht sehen.