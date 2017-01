Positionspapier der Staatsregierung Bayern will Asylpolitik neu justieren

Unter dem Titel "Damit Deutschland Deutschland bleibt" wagt die bayerische Staatsregierung offenbar einen neuen Vorstoß in der Asylpolitik. Wie der "Münchner Merkur" berichtet, will der Freistaat die gesamte Asylpolitik neu justieren. Der Umgang mit Asylbewerbern soll verschärft werden, außerdem soll die Migration nach Deutschland durch einen besseren Grenzschutz erschwert werden. Gleichzeitig soll die Hilfe für Entwicklungsländer, vor allem in Afrika, ausgebaut werden. Offenbar sollen so Fluchtanreize in den Herkunftsländern verringert werden.

Papier von Seehofer persönlich verfasst

Der Ministerrat soll das Konzept am Dienstag beschließen, heißt es in dem Bericht des "Merkur". Verfasst wurde das Positionspapier demnach von Ministerpräsident Horst Seehofer persönlich. Bereits nach dem Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt in Berlin hatte der CSU-Chef eine Neujustierung der Asylpolitik verlangt.

Bekenntnis zu Aufnahme von Flüchtlingen

Zu den Kerninhalten des Seehofer-Papiers zählt dem Bericht zufolge auch ein Bekenntnis zur Aufnahme von Flüchtlingen. "Die Aufnahme von Schutzbedürftigen ist ein Gebot der christlichen und humanitären Verantwortung", heißt es demnach. Der Staat müsse mit "Null-Toleranz gegen Ausländerfeindlichkeit, Rassismus und Antisemitismus" vorgehen. Die Welt sei "zu einer neuen und verantwortungsbewussten Entwicklungspolitik aufgerufen".

Fluchtursachen verringern

Insgesamt soll der Zuzug nach Deutschland aber erschwert werden. Der Familiennachzug soll weiter beschränkt und in Zukunft strikt an einen gesicherten Lebensunterhalt gekoppelt werden. Außerdem soll die Grundsicherung für Migranten im Alter eingeschränkt werden, wenn sie nicht die überwiegende Zeit des Erwerbslebens in Deutschland verbracht haben. Wer sich nicht an die deutsche Rechtsordnung halte, soll das Land verlassen müssen, fordert Seehofer weiter:

"Wer in Deutschland straffällig wird, hat sein Gastrecht verwirkt und muss konsequent abgeschoben werden." Positionspapier

Um die Fluchtursachen zu verringern, fordert Seehofer außerdem einen "Afrikapakt" der Europäischen Union. Es dürfe nicht mehr vorkommen, dass Hilfsprogramme unterfinanziert seien und deshalb in Flüchtlingslagern Elend und Not wachse.

Kein Kompromiss bei der Obergrenze

An der umstrittenen Obergrenze für die Aufnahme von 200.000 Flüchtlingen im Jahr hält die neue "Charta" fest. Gelöst werden könne dies über Quotenregelungen in ganz Europa. "Die Aufnahme muss im Wege eines geordneten Verfahrens nach Quoten erfolgen, die für eine faire und solidarische Lastenverteilung in der EU sorgen und die Grenzen der Aufnahmefähigkeit eines Staates nicht überschreiten", zitiert der "Merkur" aus dem Papier.

Laut Seehofer sei das neue Gesamtkonzept nötig, um eine "Überforderung unseres Landes abwenden" zu können.