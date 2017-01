Neujahrsempfang in Münchner Residenz Seehofer auf den Spuren von Strauß

Neujahrsempfang in der Residenz: Ministerpräsident Seehofer hatte geladen und 1.700 Gäste kamen, so viele wie noch nie. In seiner Rede warb Seehofer für einen starken Staat, für Geduld mit Donald Trump - und indirekt auch für sich selbst.

Seehofer machte in seiner Ansprache Anspielungen auf seine eigene politische Zukunft. Er selbst halte nun zum neunten Mal seinen Neujahrsempfang ab, sagte er - und nannte als sein neues Ziel nun das, was der CSU-Übervater Franz Josef Strauß zwischen 1978 und 1988 geschafft hatte: zehn Neujahrsempfänge als Ministerpräsident.

Macht Seehofer über 2018 hinaus weiter?

So weit, so erwartbar. Doch dann setzte Seehofer noch einen nebulösen Nachsatz hinzu, der die Gäste aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Sport in der Residenz aufhorchen und schmunzeln ließ.

"So der Herrgott will, strebe ich das an (die Strauß-Zahl; Anm. der Redaktion) - und wer weiß." Horst Seehofer, Ministerpräsident und CSU-Vorsitzender

Dieses "wer weiß" kam dann doch etwas überraschend, vermutlich auch für das ein oder andere Mitglied des anwesenden Kabinetts. Schließlich hatte Seehofer früher schon erklärt, im Jahr 2018 aufhören zu wollen. Seine Zahl an Neujahrsempfängen über die von Strauß zu schrauben - das würde Seehofer nur schaffen, wenn er über 2018 und die dann stattfindende Landtagswahl hinaus weitermacht.

Seehofer dürfte damit weiterhin die Spekulationen zu seiner Zukunft anheizen. Anders als noch im Jahr 2015, als Seehofer das Jahr 2018 zu seinem finalen Regierungsjahr erklärt hatte (immer mit dem Hinweis "unter den gegebenen Umständen"), gab er sich zuletzt ohnehin bedeckt in diese Richtung. Selbst beim letzten CSU-Parteitag im November äußerte er sich hierzu nicht konkret. Der Passauer Politologe Heinrich Oberreuter prognostizierte anschließend, dass Seehofer auch nach 2018 Ministerpräsident bleibt.

Speziell mit Blick auf die zuletzt sehr guten Umfragewerte für Markus Söder - von den Bürgern im neuen Bayerntrend des BR-Politikmagazins "Kontrovers" zum mit Abstand fähigsten Kandidaten für das Ministerpräsidentenamt gekürt - sind also spannende Personaldiskussionen garantiert. Es gilt als sicher, dass Söder ab Herbst 2018 nichts lieber wäre als bayerischer Regierungschef. Fast als genauso sicher gilt, dass Seehofer nichts lieber verhindern würde.

Seehofer fordert für Trump Geduld ein

Seehofer richtete aber an diesem Neujahrsempfang natürlich auch den Blick hinaus über die eigene Person hin zu dem derzeit bestimmenden politischen Thema dieser Tage: der Sicherheitspolitik. Er warb für eine starke Justiz, für eine gute Ausstattung der Polizei und für die richtigen Rechtsgrundlagen "zur Bekämpfung von Terror und Kriminalität".

Mit Blick auf den Brexit, die Präsidentenwahl in den USA und das angespannte deutsche Verhältnis zu Russland warb Seehofer in seiner Rede für vernünftige Realpolitik. Was er damit meinte, konkretisierte er am Beispiel Donald Trumps. Indirekt warnte er vor einer Vorverurteilung des Mannes, der in einer knappen Woche als neuer US-Präsident vereidigt wird.

Vielmehr sei es für Politiker angebracht, solche Wahlergebnisse zunächst zu respektieren und die Politik des oder der Gewählten abzuwarten. Was Trump plant und macht, das ist zweifelsohne auch für die bayerische Politik und wohl noch mehr für die bayerische Wirtschaft von großer Bedeutung. Die USA sind für Bayern der wichtigste Exportmarkt. Um eine baldige Beurteilung Trumps wird Seehofer also kaum herumkommen.

Direkte Gespräch statt langem Händeschütteln

Und natürlich gab es auch Lob für die bayerischen Bürger. Es sei deren Verdienst, so Seehofer, dass der Freistaat so exzellent dastünde. Die 1.700 Gäste, die dieses Lob stellvertretend für die gut 12,8 Millionen Bayern entgegennahmen, dürfte es gefreut haben. Erst recht, weil ihre Begrüßung heuer informeller ausfiel als sonst bei einem Neujahrsempfang.

Erstmals hatte Seehofer nämlich mit der Tradition des stundenlangen Defilees gebrochen. Statt stundenlangem Händeschütteln wollte er mehr Zeit für direkte Gespräche haben. Ob er es am zehnten Neujahrsempfang im nächsten Jahr ähnlich hält - das ist noch unklar. Und ob es darüber hinaus noch weitere Seehofersche Neujahrsempfänge gibt - das erst recht.