Seehofer, Merkel und Trump Der amerikanische Spaltpilz

Nach Japans Premier Abe und vor Frankreichs Präsident Hollande hatte der US-Präsident 45 Minuten lang Angela Merkel in der Leitung. Offizielles Fazit: Merkel und Trump wollen die Beziehungen beider Länder weiter ausbauen. Als Themen nannte Regierungssprecher Steffen Seibert die Nato - deren Bedeutung beide "fundamental" nennen -, die Lage im Nahen und Mittleren Osten und in Nordafrika sowie die Beziehungen zu Russland. Im dem Telefonat habe Trump auch seine Teilnahme am G20-Treffen in Hamburg im Juli zugesagt und "seine Freude ausgedrückt", Merkel bald in Washington zu begrüßen".