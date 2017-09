Machtkampf nach Bundestagswahl Seehofer Sieger in Personaldebatte - ohne Lösung für CSU

Die Revolte in der CSU ist erst einmal ausgeblieben. Zu tief sitzt in der CSU-Fraktion noch das Trauma vom Stoiber-Sturz 2007, danach verlor die CSU im Landtag die absolute Mehrheit. Dieses Trauma wirkt noch nach. Die Nervosität in der CSU-Fraktion dürfte sich auf einem hohen Niveau halten in den nächsten Monaten. In einem Jahr sind Landtagswahlen, die Abgeordneten zittern um ihre Mandate, die CSU um ihre Macht in Bayern.

Seehofer und seine Getreuen haben es geschafft, den Abgeordneten klarzumachen, dass Seehofer für die anstehenden Verhandlungen mit CDU, FDP und Grünen in Berlin die bessere Wahl ist als der Dauerkronprinz Markus Söder. Söder will jetzt auch gar nicht Parteichef werden. Immerhin hat Seehofer den 2013er Wahlkampfschlager Ausländermaut erfolgreich in den Koalitionsvertrag verhandelt. Aus der Ausländermaut wurde eine Infrastrukturabgabe für Autobahnen. Vielleicht wird aus der Obergrenze mit den Grünen eher ein Einwanderungsgesetz mit Begrenzung. Das wird schwer zu vermitteln sein, weil die Konservativen darin nur noch mehr Zuwanderung vermuten könnten.

Markus Söder wäre eine AfD light

Die CSU hat bisher keines ihrer Probleme gelöst. Keiner hat bisher eine Idee, wie die Christsozialen die AfD-Wähler wieder gewinnen können. Wie es gelingen könnte, die rechte Flanke zu schließen, ohne nach rechts zu rutschen, das konnte bisher keiner schlüssig erklären. Markus Söder wäre der Mann für klare Kante, die CSU würde aber als eine Art AfD light die Mitte aufgeben. Schon jetzt hat die CSU nicht nur Wähler an die AfD verloren, sondern auch an die Liberalen.

Das Doppelspiel geht nicht mehr auf

Das Grundproblem der CSU ist, dass das Doppelspiel – in Bayern poltern, in Berlin zustimmen – nicht mehr aufgeht. Erst auf Merkel zu schimpfen, um sie dann zur Kanzlerkandidatin machen, die Obergrenze fordern, ohne, dass die CDU das mitträgt – die Wähler nehmen das den Christsozialen nicht mehr ab und hatten mit der AfD eine Alternative.

Bisher hat die CSU nur Reflexe gezeigt nach dem Wahldebakel: ein kümmerlicher Sturzversuch und leere Parolen. Markus Söder hat sich bisher darauf beschränkt, seine Besorgnis auszudrücken. Der Putschversuch ist auch deshalb gescheitert, weil die Rücktrittsforderungen von Ortsverbänden und Mandatsträgern ausschließlich aus dem Söder-Lager kamen. Auf den Regionalkonferenzen, die Seehofer nun ins Spiel gebracht hat, werden Probleme auch nur beschrieben und nicht gelöst.

Lösungen bleiben aus

Was hat der Sturzversuch also gebracht? Seehofer ist nach dem Wahldebakel geschwächt, Söder ist es nach dem gescheiterten Putschversuch. Und Lösungen hat die CSU auch weiterhin nicht. Im internen Machtkampf zwischen Seehofer und Söder aber heißt es jetzt: Vorteil Seehofer.