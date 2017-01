"Asylpaket" der CSU Seehofer meint es ernst - eine Einschätzung

Der Vorstand der CSU hat am Wochenende einstimmig eine Verschärfung der Zuwanderungspolitik beschlossen und damit den Flüchtlingsstreit in der Großen Koalition befeuert. CSU-Vorsitzender Horst Seehofer beharrt auch auf der Obergrenze für Flüchtlinge.

Horst Seehofer meint es ernst. Indem er sein Papier zur Asyl und Zuwanderungspolitik höchstpersönlich geschrieben hat , demonstriert der Ministerpräsident, dass ihm das Thema wirklich etwas bedeutet. Er tritt auch dem Klischee entgegen, seine Flüchtlingspolitik allein nach strategischen und wahltaktischen Gesichtspunkten auszurichten und er will zeigen, dass er eben nicht nur dem Volk nach dem Mund reden kann. Das Papier, das der CSU Chef als Charta bezeichnet und mit dem Titel „Damit Deutschland Deutschland bleibt“ überschrieben hat, ist so etwas wie sein politisches Bekenntnis in einer der wichtigsten Herausforderungen unserer Zeit. Dahinter steckt auch mehr, als im Dauerstreit mit der CDU wieder Oberhand zu gewinnen.

Seehofer will es noch einmal wissen

Der Schatten des Vorsitzenden

Seehofer macht sich wegen der Flüchtlingskrise und dem damit einher gegangenen Erstarken der AfD Sorgen um sein politisches Lebenswerk. Er ist durch die alte Bundesrepublik sozialisiert. Dazu gehört die Erfahrung, dass große gesellschaftspolitische Fragen in der Regel immer parteiübergreifend gelöst wurden und dazu gehört auch das ideologische Grundverständnis von Franz-Josef Strauß, dass es rechts neben der CSU keine demokratisch, legitimierte Kraft geben dürfe. Beides ist ins Rutschen geraten. Man kann Seehofers Papier darum auch als Botschaft werten, dass der Verfasser noch nicht daran denkt, sich demnächst in den politischen Ruhestand zu verabschieden. Seehofer will noch was erledigen und mit seiner gesamtheitlichen Sicht auf eines der existenziellsten Themen grenzt er sich auch von seinem Herausforderer Markus Söder ab. Dessen Macht- und Nachfolgeanspruch hat Seehofer schon mal mit dem flapsigen Hinweis kommentiert, dass jemand der Förderbescheide am laufenden Band verteilt, noch lange kein guter Ministerpräsidentenkandidat ist. Jetzt zeigt der Amtsinhaber, dass er tief bohren und mehr produzieren kann als Schlagzeilen und facebook Einträge. Inhaltich hat Seehofer zusammengefasst, was seine und die CSU Flüchtlingspolitik ausmacht.

Transitzonen und Afrikapakt

Er greift wieder das Thema der grenznahen Transitzonen auf und er übernimmt die Forderung seines Berliner Entwicklungshilfeministers Müller nach einem Afrikapakt zwischen EU und afrikanischen Staaten. Dass auch die umstrittene Obergrenze von 200 000 Asylbewerbern pro Jahr im Papier steht ist da nur folgerichtig. Doch Seehofer unterscheidet und vermischt Asylsuchende nicht mit Zuwanderern, die aus wirtschaftlichen Gründen nach Deutschland wollen. Wenn er jetzt ein Einwanderungsbegrenzungsgesetz verlangt, so könnte man daraus ein vorsichtiges Ja zu einem Zuwanderungsgesetz herauslesen. Zunächst aber greift der CSU Chef die Ängste auf, die er in der Bevölkerung wahrnimmt und die real existieren. Ängste vor einem Kontrollversagen des Staates. Ängste, dass sich das Land kulturell, sozial und politisch in eine Richtung entwickeln könnte, die viele nicht wollen. Seehofer meint es ernst. Was er will ist nichts anderes, als daran arbeiten dass die Menschen wieder das Gefühl bekommen, dass die Dinge wieder in Ordnung gebracht wurden.