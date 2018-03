Kabinettsbildung Sechs SPD-Minister - und wo bleibt Bayern?

Keine Runderneuerung - aber schon deutlich anders und jünger als in der zurückliegenden Legislaturperiode kommt das SPD-Ministerteam daher. Brigitte Zypries (Wirtschaft, 64), Barbara Hendricks (Umwelt, 65) und Sigmar Gabriel (Außen, 58) sind nicht mehr dabei - neu sind unter anderem Hubertus Heil (Arbeit, 45), Franziska Giffey (Familie, 39) und Svenja Schulze (Umwelt, 49). Soviel zur Verjüngung.

Ein alter Hase und zwei ganz neue Gesichter

Ob der für einen Minister vergleichsweise junge Heil auch Erneuerung und Aufbruch verkörpert, steht aber auf einem anderen Blatt. Der Niedersachse war schon zweimal SPD-Generalsekretär, sitzt seit 20 Jahren im Bundestag. Noch eher für Erneuerung und frischen Wind steht die künftige Justizministerin Katarina Barley: noch nicht lange Berufspolitikerin, erst seit vier Jahren im Bundestag, schnell aufgestiegen zur Generalsekretärin und dann zur Familienministerin. Dass die ehemalige Richterin qualifiziert ist für das Amt der Justizministerin, bezweifelt kaum jemand.

Zwei komplett neue Gesichter sind Giffey und Schulze - in der Bundespolitik bisher völlig unbeschriebene Blätter. Sie gehen als personifizierte Erneuerungen durch, ohne dass ihnen der Makel anhaftet, keine Erfahrung zu haben. Schulze war sieben Jahre Ministerin im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen, Giffey hat sich in ihren drei Jahren als Bezirksbürgermeisterin im schwierigen Berlin-Neukölln Respekt erworben und gezeigt, dass sie eine Behörde führen kann.

Kann es sich die SPD wirklich leisten, auf Sigmar Gabriel zu verzichten?

Auch der jüngste ARD-Deutschlandtrend hat noch einmal gezeigt, dass der Noch-Außenminister der beliebteste deutsche Politiker ist. Sein politischer Instinkt und sein rhetorisches Talent sind unbestritten - und auch die Freilassung von Deniz Yücel, Mesale Tolu und anderen in der Türkei inhaftierten Deutschen steht auf seiner Habenseite.

Durch seinen harten Führungsstil in seiner Zeit als SPD-Chef hat sich Gabriel aber viele Feinde gemacht - zum Beispiel die künftige SPD-Chefin Nahles und der Übergangsparteichef Scholz, die gemeinsam die Ministerliste festgelegt haben. Komplett unmöglich machte sich Gabriel wohl kürzlich, als er seiner vierjährigen Tochter die Worte in den Mund legte, Martin Schulz sei "der Mann mit den Haaren im Gesicht". Seine Entschuldigung verhallte weitgehend ungehört.

Ob und wie schnell sich der künftige Außenminister Heiko Maas auf internationalem Parkett zurechtfindet, wird sich bei seinen ersten Auslandsreisen zeigen. In jedem Fall wird der Saarländer den Verdacht zu zerstreuen versuchen, er sei ein politisches Leichtgewicht. Außenminister sind in der deutschen Bevölkerung traditionell beliebt. Die relativ schwachen Werte für Guido Westerwelle (Minister von 2009 bis 2013) gelten als Ausnahme. Gut möglich, dass Heiko Maas bald zu den beliebtesten deutschen Politikern gehört.

Wieso gibt es eigentlich keinen bayerischen SPD-Minister?

Bayern ist in der SPD weniger groß als auf der Deutschlandkarte. In vielen anderen Ländern stellen die Sozialdemokraten den Ministerpräsidenten oder haben dies lange getan - in Bayern ist die SPD quasi ewige Oppositionspartei. In der SPD-Bundestagsfraktion gibt es 18 bayerische Abgeordnete; Niedersachsen hat mehr, Nordrhein-Westfalen sowieso.

Entsprechend kommt die SPD-Führung bei der Kabinettsbildung kaum bis gar nicht an diesen beiden Bundesländern vorbei (Heil/Niedersachsen, Schulze/NRW). Olaf Scholz (Hamburg), Katarina Barley (Rheinland-Pfalz) und Heiko Maas (Saarland) galten als gesetzt - und die ostdeutschen Verbände und Abgeordneten verlangten nachdrücklich eine Ministerin mit ostdeutscher Lebenserfahrung (Giffey/Familie). Also ging die Bayern-SPD leer aus - wie auch Baden-Württemberg, Hessen oder Schleswig-Holstein.

Ernsthaft für einen Ministerposten im Gespräch war in den zurückliegenden Wochen niemand aus der Bayern-SPD. Auch in der zurückliegenden Wahlperiode saß kein bayerischer SPD-Minister am Kabinettstisch. Aber: Bayern hatte zwei parlamentarische Staatssekretäre, Anette Kramme (Oberfranken, Arbeit/Soziales) und Florian Pronold (Niederbayern, Umwelt/Bau).

Natürlich hofft die Bayern-SPD, wieder zwei Posten zu bekommen - mindestens. Klar ist allerdings schon jetzt, dass zumindest Pronold nicht den gleichen Posten bekleiden wird wie unter Umweltministerin Hendricks. Er war vor allem zuständig für den Bereich Bau - und der wechselt vom Umwelt- ins Innenministerium zum künftigen Minister Horst Seehofer. Den künftigen Baustaatssekretär stellt also die Union.