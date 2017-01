High-Tech-Branche Seattle ist das neue Silicon Valley

Seattle, die Heimat von Microsoft und Amazon, lockt immer mehr Firmen an. Hier gibt es noch verfügbare Fachkräfte, die Mieten sind vergleichsweise günstig und die Gegend hat viel zu bieten für Natur- und Sportbegeisterte. Es zieht nicht nur viele Startups hierher, sondern auch die großen IT-Konzerne wie Google oder Facebook, die Zweitniederlassungen eröffnen.

Die kleine, kokette Schwester des Silicon Valley

Blick über die Hafen-Gegend von Seattle

So wird die Stadt unweit der kanadischen Grenze inzwischen als das nächste Silicon Valley gehandelt. Seattle ist dabei so etwas wie die kleine, kokette Schwester der mittlerweile überbordenden High-Tech-Vorstadt von San Francisco. Hadi Patovi ist das, was man in der IT-Branche einen "Business Angel" nennt. Er investiert in aussichtsreiche Unternehmen und steht ihnen mit seinem Rat zur Seite.

Patovi beschreibt die günstige Gemengelage in der Gegend um Seattle so: "Für mich ist es völlig klar, dass Seattle das nächste Silicon Valley sein wird, weil es hier einfach viele gute Fachkräfte gibt und wegen der vielen jungen aufstrebenden Startups. Es ist kleiner, die Leute kennen sich hier. Das ist eine bessere Kameradschaft hier. Silicon Valley ist inzwischen so groß, so profitorientiert und so kommerziell."

Das nächste Uber könnte aus Seattle kommen

Unter anderem Amazon-Gründer Jeff Bezos hat in das Startup Convoy investiert.

Eines der aussichtsreichen Startups in Seattle ist Convoy. Das Unternehmen will das Speditionsgeschäft revolutionieren: Jeder LKW-Fahrer bekommt die Convoy-App auf sein Smartphone – und ähnlich wie beim Fahr-Service Uber, der seit Jahren die Taxibranche aufmischt, soll dann alles ganz schnell und unkompliziert laufen. Die App weiß, welche LKWs wo unterwegs sind, wieviel Ladefläche sie noch frei haben und vermittelt entsprechend Transportfahrten.

Die Chancen für Convoy, das ineffiziente Speditionsgewerbe umzukrempeln, stehen nicht schlecht. Denn die Firma bekommt viel Geld. So sind etwa Amazon-Gründer Jeff Bezos und andere Bosse von bekannten Konzernen wie Dropbox, Starbucks und Ebay bereits eingestiegen.

Auch Großkonzerne sammeln sich in Seattle

In der Microsoft-Zentrale steht ein lebensgroßes Foto der Unternehmens-Gründer - links unten der wohl bekannteste von ihnen, Bill Gates.

Auch die Silicon-Valley-Granden Google und Facebook haben seit Jahren erkannt, dass sich hier viel bewegt und wollten den Tech-Zug Seattle nicht ohne sich abfahren lassen. Mittlerweile unterhalten beide Unternehmen Standorte mit vierstelligen Mitarbeiterzahlen in der aufstrebenden Tech-Metropole. Microsoft, neben Amazon der zweite große Konzern mit Stammsitz in der Region, hat seinen Sitz bereits seit 1978 hier – und zählt damit hier schon fast zur Old Economy.

Mit der Mixed-Reality-Brille Hololens, welche Augmented- und Virtual-Reality-Anwendungen in sich vereint, hat aber auch der Jahrzehnte alte IT-Dinosaurier in Seattle schon wieder ein heißes, zukunftsträchtiges Eisen im Feuer.