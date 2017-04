Streitfall Schwimmunterricht Wenn Bayerns Schüler auf dem Trocknen bleiben

Fast ein Drittel der bayerischen Schwimmbäder ist sanierungsbedürftig. Für die bayerische SPD mehr als ein Luxusproblem: Zu viele Menschen - vor allem Kinder - können nicht schwimmen. Die Staatregierung widerspricht. Was sagen die Zahlen? Und was sagen Sie?

299 von 910 bayerischen Schwimmbädern, so die Staatsregierung, sind derzeit sanierungsbedürftig. Wie viele aber werden tatsächlich saniert, wie viele sind deshalb oder aus anderen Gründen geschlossen, und was bedeutet das für den Schwimmunterricht? Die Antwort der Staatsregierung auf eine entsprechende Anfrage der SPD-Abgeordneten Inge Aures ist wenig aufschlussreich.

Preisfrage: Schwimmen oder nicht Schwimmen?

Das Kultusministerium verweist vielsagend auf frühere Angaben zu einer Anfrage der Grünen-Abgeordneten Katharina Schulze von 2015. Die aber sind eher nichtssagend:

"Bayernweite Statistiken über die Anzahl an Schulschwimmbädern sowie deren Sanierungs- und Finanzierungsbedarfe sowie über die Anzahl an durch Schulen genutzten Schwimmbädern liegen dem Staatsministerium nicht vor." Antwort der Staatregierung auf die Anfrage Nummer 17/7801

Der Grund: Zwar ist der Schwimmunterricht "originärer Bestandteil des Sportunterrichts in Bayern", organisiert wird er aber in Eigenregie durch die Schulen, die auf die Möglichkeiten vor Ort angewiesen sind.

Ziel: Kopf über Wasser halten - auch ohne Schwimmbrett.

Die Verantwortung für die meisten Schwimmbäder im Freistaat liegt bei den Kommunen - denen die Staatsregierung den "erheblichen Aufwand" der Daten-Ermittlung und -Übermittlung nicht zumuten will. Private Schwimmbadbetreiber sind ohnehin nicht auskunftspflichtig.

Ein Viertel der Schulen übt auf dem Trocknen

Glaubt man Untersuchungen der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft, liegt einiges im Argen: 25 Prozent der Grundschulen, so die DLRG, hätten keinen Zugang zu einem Schwimmbad. Auch nichtrepräsentative BR-Recherchen legen nahe, dass in den letzten Jahren viele Kinder nur sporadischen Schwimmunterricht oder Trockentraining erhalten haben. Ein Grund: Viele städtische Schwimmbäder wurden in den 60er- und 70er-Jahren erbaut, ihre Zeit ist abgelaufen, Geld für die Erneuerung nicht vorhanden. Wo die Bürger selbst entscheiden - wie im Dezember im fränkischen Münnerstadt - stoppen sie die schließungs- und abrisswilligen Stadträte. Doch das ist die eher Ausnahme.

Beispiel: Niederbayern Niederbayern ist bekannt für Spaß- und Heilbäder von Dingolfing bis Kötzting. Weniger bekannt: In den letzten Jahren wurden im Bezirk vier öffentliche Bäder geschlossen, 13 sind von der Schließung bedroht. Auch an den Schulen steht es nicht zum Besten. 2.000 Unterschriften sammelten Kinder der Landshuter Wolfgangsschule für den Erhalt ihres Lehrschwimmbeckens. Im Dezember sprach sich auch der Stadtrat dafür aus. Im Februar strich der Haushaltsausschuss die Gelder.

Nirgends in Deutschland ertrinken mehr Menschen als in Bayern

Was die Schwimmfähigkeit der Kinder und Jugendlichen angeht, gibt das Ministerium Entwarnung und verweist auf eine Untersuchung des Robert-Koch-Instituts von 2015. Die allerdings beruft sich - wie andere Untersuchungen - auf Selbsteinschätzungen und führt lediglich deutschlandweite Zahlen an.

"85,5 Prozent der 5- bis 17-jährigen Kinder Kinder und Jugendlichen können schwimmen. (...) Mit dem Alter steigt der Anteil schwimmfähiger Kinder erwartungsgemäß an." Antwort der Staatregierung auf die Anfrage Nummer 17/14976

Umgekehrt formuliert: 14,5 Prozent der 5-17-Jährigen können nicht schwimmen. Was die Studie noch ausführt, das Kultusministerium aber nicht nennt: Das Risiko, nicht schwimmen zu können, ist bei Heranwachsenden mit sozial niedrigem Status sechsmal höher als bei besser gestellten.

Nochmal etwas anders als die Koch-Studie klingt die längerfristige Einschätzung der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG).

"Knapp 35 Prozent der Kinder und Jugendlichen und ein Viertel der Erwachsenen sind nach eigenen Angaben Nichtschwimmer und schlechte Schwimmer. Jedes zweite zehnjährige Kind, das die Grundschule verlässt, kann nicht sicher schwimmen." Statistik der DLRG

Ob Schüler schwimmen können oder nicht, hat keinen Einfluss auf ihre Job-Aussichten - kann aber lebensentscheidend sein. Zwar schwankt die Zahl in Bayern ertrunkener Menschen von Jahr zu Jahr wie das Badewetter, doch über fünf Jahre gesehen lässt sich ein Anstieg auch dann beobachten, wenn man die steigende Zahl ertrunkener Flüchtlinge herausrechnet. 2016 ertranken in Bayern insgesamt 91 Menschen, womit der Freistaat in Deutschland zum wiederholten Mal negativer Spitzenreiter ist. Elf der Ertrunkenen waren Kinder unter 15 Jahren. 2015 lag deren Zahl sogar bei 25. Nur im Straßenverkehr kommen in dieser Altersgruppe unfallbedingt noch mehr Menschen ums Leben.

Haben auch Sie positive oder negative Erfahrungen mit dem Schwimmunterricht? Wir freuen uns über Ihre Berichte.