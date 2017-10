Zehn Verletzte bei Allersberg Schwerer Unfall und Vollsperrung auf der A9

Der Unfall ereignete sich am Samstagmittag auf der A9 in Richtung Nürnberg, rund 500 Meter vor der Anschlussstelle Allersberg. Nach Erkenntnissen der Polizei fuhr zunächst ein Auto aus noch ungeklärter Ursache nach rechts in die Leitplanke und kam dann zum Stehen, zum Teil in die rechte Spur hineinragend. Mehrere Pkw und ein Motorradfahrer wollten ausweichen. In der Folge ereigneten sich weitere Ausweich- beziehungsweise Auffahrunfälle.

Zehn Verletzte

Zehn Menschen wurden bei dem Serienunfall verletzt, zwei von ihnen lebensgefährlich, einer schwer. Erste Spekulationen, wonach einer der Verletzten gestorben ist, konnte die Polizei bisher nicht bestätigen. Für den Abtransport der Verletzten waren sowohl Rettungswagen als auch Rettungshubschrauber im Einsatz.

Die zuständige Verkehrspolizeiinspektion Feucht hat auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth einen Sachverständigen hinzugezogen. Die A9 in Richtung Nürnberg ist weiterhin gesperrt. Noch immer bilden sich lange Rückstaus; deren Ende sichert das Technische Hilfswerk.