Unwetter Regen und Kälte ziehen auf

Zunächst einmal besteht die Gefahr heftiger Gewitter in der Südostecke des Landes, vom östlichen Oberbayern bis nach Niederbayern und in die südliche Oberpfalz hinein. Diese Gewitter dauern bis in die Nacht hinein, danach entzieht die einströmende kühle Luft den Gewittern den Nährboden.

Im Anschluss muss dann mit großen Regenmengen durch wiederholte Dauerregenfälle gerechnet werden, so BR-Wetterfachmann Michael Sachweh. Das gilt von heute Abend bis Samstagabend im südlichen Bayern - und hier vor allem in Alpennähe, wo in diesem Zeitraum gebietsweise 60 bis 90, örtlich vielleicht sogar über 100 Liter pro Quadratmeter runterkommen.

Überschwemmungen und Hochwasser

Überschwemmungen in den Niederungen und Murenabgänge an den Berghängen sind bei diesen Regenmengen unvermeidlich, erklärt Sachweh. Die Flüsse sind anfangs noch aufnahmefähig. Später jedoch, zum Wochenende hin, müssen wir uns auch hier streckenweise auf Hochwasser einstellen.

Mit großem, "spektakulärem" Hochwasser rechnet Sachweh aktuell aber nicht. Generell seien Gewitter - und durchaus auch heftigere - für diese Jahreszeit nicht ungewöhnlich.

Die aktuellen Warnungen des Deutschen Wetterdienstes gibt es unter diesem Link. Der DWD rechnet mit Böen um die 85 Stundenkilometer, lokal bis zu 110 Stundenkilometer. Betroffen seien die Regierungsbezirke Nieder- und Oberbayern sowie Schwaben und die Oberpfalz.

Wetterbilanz für den Sommer 2017

Regen in München im Juli

Generell war dieser Sommer in Bayern ein Sommer der Extreme, sagt der Deutsche Wetterdienst. Das Positive: Mit 720 Stunden war der Freistaat das sonnenscheinreichste Bundesland. Gleichzeitig regnete es aber auch sehr viel. Das Allgäu und das Berchtesgadener Land waren bundesweit die nassesten Regionen: Dort fielen bis zu 780 Liter pro Quadratmeter. Und vor allem der August war zeitweise zudem von Gewittern und auch Sturm- und Orkanböen geprägt.

Was die Temperaturen angeht, war es in Bayern diesen Sommer auch recht warm: Die Durchschnittstemperatur lag bei 18,2 Grad - bundesweit waren es im Juni, Juli und August 18 Grad. Für diese Auswertung des Sommers nutzt der DWD nach eigenen Angaben 2000 Messstationen. Allein in Regensburg war es 27 Mal über 30 Grad warm. Damit gab es in der oberpfälzischen Stadt dieses Jahr mehr heiße Tage als in den Jahrhundertsommern 1947 und 1994.

Laut dem Deutschen Wetterdienst war Deutschland im Sommer von großen Nord-Süd-Unterschieden geprägt. Während es im Norden aufgrund von Meeresluft atlantischer Tiefdruckgebiete nur mäßig warm war, schwitzten die Menschen im Süden bei heißer Luft aus dem Mittelmeerraum.