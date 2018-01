Landkreis Neu-Ulm Zwei Tote durch Christbaumbrand in Vöhringen

Bei einem Brand in Vöhringen ist ein Ehepaar ums Leben gekommen. Die Feuerwehr geht davon aus, dass die 71 und 74 Jahre alten Hausbewohner an einer Rauchgasvergiftung gestorben sind.

Nachbarn hatten die Rettungskräfte alarmiert, da sie Brandgeruch wahrgenommen hatten. Als die Feuerwehr eintraf, waren die Flammen bereits erloschen und der Christbaum in sich zusammengefallen. Das Ehepaar ist vermutlich an einer Rauchgasvergiftung gestorben, als die beiden versuchten, die Fenster im stark verrauchten Raum zu öffnen, so der Sprecher der Feuerwehr zum Bayerischen Rundfunk.

Feuer ließ Scheiben bersten

Laut Feuerwehr könnte der wohl bereits trockene Christbaum explosionsartig abgebrannt sein. Darauf deuten auch geborstene Fensterscheiben hin. Den genauen Hergang des Unglücks versuchen nun, die Brandermittler der Polizei zu rekonstruieren.