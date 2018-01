Film über Krebs und Tod Zwei Aystettener gewinnen Hauptpreis beim schwäbischen Jugendfilmfestival

"Let Go" - Lass los. So heißt ein Kurzfilm zweier 18-jähriger Burschen aus Aystetten bei Augsburg. Damit haben sie einen der Hauptpreise beim schwäbischen Jugendfilmfestival gewonnen. Das Thema – das deutet der Titel schon an – ist kein einfaches: Es geht um den Tod.

„Ich muss dir was sagen. Ich hab Krebs. Der Arzt meinte, dass ich noch zwei Wochen hab‘.“

Das sind die einzigen Worte, die im ganzen Film gesprochen werden. Benjamin Herb hat Regie geführt, sein Kumpel Vincent Kleiner hat das Drehbuch geschrieben. Der Film entstand vor etwa zwei Jahren im Rahmen eines Wahlkurses am Gymnasium Neusäß. Mittlerweile haben beide das Abi in der Tasche. Die zwei Freunde sind auch die Darsteller des Films, der laut Herb aber nicht auf wahren Begebenheiten beruht.

"Zum Glück gab’s jetzt keinen in der letzten Zeit, bzw. im konkreten Umfeld, der Krebs hatte, aber es ist einfach ein Thema, das sehr viele Leute anspricht. Deswegen hat jeder eine Vorstellung davon. Jeder empfindet etwas, wenn man dieses Thema anspricht." Benjamin Herb, Regisseur des Films 'Let Go' - Lass los

Filmpreis für einen Film über das Sterben

Zwei Freunde - einer von ihnen hat Krebs. Szene aus dem Film "Let Go" - Lass los

Der Film beginnt mit Szenen einer guten Freundschaft. Als Kulisse dient die Umgebung von Füssen. Als der beste Freund schließlich an Krebs stirbt, fällt der andere in ein tiefes Loch. Das zeigt sich laut des Regisseurs auch an der Machart des Films.

"Die Angelszene, die so einen tollen Blick auf eine Berglandschaft zeigt, schönes Wetter, sie sind zu zweit beim Angeln. Man will da eigentlich dabei sein. Und wenn man dann am Ende an den gleichen Ort geht, ist es um einiges dunkler, um einiges trauriger. Es ist eine komplett andere Stimmung, obwohl’s der gleiche Ort ist. Es ist etwas weiter drin, nicht so eine schöne Landschaftsaufnahme, nicht so weitwinklig und ich find’s einfach toll, dass man durch so kleine Nuancen, die man einbaut, den Zuschauer beeinflussen kann." Benjamin Herb, Regisseur des Films 'Let Go' - Lass los

Jugendfilmfestival-Jury lobt Bildsprache

Die Jury des Jugendfilmfestivals hat den Film für seine klare, intensive Bildsprache gelobt. Der Zuschauer werde gezwungen, sich mit den Gefühlen der Protagonisten auseinanderzusetzen. Vor allem mit den Gefühlen desjenigen, der mit dem Tod seines Freundes fertig werden muss.

Ein Film, der helfen soll, mit der Trauer klarzukommen

Schließlich setzt der sich mit den Erinnerungen an seinen Freund auseinander. Geht alleine an dieselben Orte, an denen er auch mit seinem Freund war, um so die Trauer zu besiegen. Für Vincent Kleiner der entscheidende Punkt in seinem Drehbuch für den Film: "Der handelt ja davon, die Trauer zu bewältigen."

"Ich denke, wenn die Leute den Film sehen, und vielleicht auch selber in der Familie betroffen sind mit der Krankheit, schaffen sie‘s auch über den Schmerz hinwegzukommen, wenn der Film ihnen einen kleinen Anstoß gibt. Und vielleicht fangen die Leute dann auch an, die Sachen nochmal durchzuleben, die sie mit den Freunden und Verwandten gemacht haben und vielleicht hilft das dann den Leuten." Vincent Kleiner, Macher des Films 'Let Go' - Lass los.

Gewinner treten beim Bayerischen Jugendfilmfestival an

Die Mühe hat sich jedenfalls gelohnt: Nach dem Schwäbischen Jugendfilmfestival wird der Film der zwei 18-Jährigen auch beim Bayerischen mit dabei sein. Während Vincent nun Jura studiert, will Benjamin weiter Filme machen.