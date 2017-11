Prozess gegen deutsche Journalistin Zwei Anwältinnen von Mesale Tolu verhaftet

Nun sitzen sie in derselben Zelle ein: Zwei Anwältinnen von Mesale Tolu sind in der Türkei verhaftet worden. Das bringt auch Schwierigkeiten für die Verteidigung der deutschen Journalistin mit sich.

Özlen Gümüstas und Sezin Ucar seien zwei erfahrene Anwältinnen, die an der Verteidigung von Mesale Tolu beteiligt gewesen seien. Dies sagte der Sprecher der Familie Tolu, Baki Selcuk, dem BR-Studio Schwaben. Da sie nun nicht mehr an der Verteidigung der deutschen Journalistin mitarbeiten können, erschwere dies die Arbeit der übrigen Verteidiger, so Selcuk weiter.

Özlen Gümüstas und Sezin Ucar werde Mitgliedschaft und Unterstützung einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen. Kurios: Sie sollen nun in derselben Zelle wie Tolu einsitzen. Zeitgleich seien zwei Journalisten der linken Nachrichtenagentur Etha festgenommen worden, mit denen Tolu früher zusammengearbeitet hätte.

Mesales kleiner Sohn lebt nun in Bayern

Mesale mit ihrem Sohn und dem ebenfalls inhaftierten Ehemann

Tolu sitzt weiter in einem Istanbuler Frauengefängnis in Haft. Eine vorübergehende Freilassung war vom zuständigen Richter abgelehnt worden. Ihr wird Terrorpropaganda und Mitgleidschaft in einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen.

Ihr kleiner Sohn, der demnächst drei Jahre alt wird, lebte für Monate mit ihr im Gefängnis. Inzwischen ist er bei Tolus Bruder in Neu-Ulm untergekommen.