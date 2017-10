FCA II gegen 1860 Krawalle beim Fußball-Regionalligaspiel in Augsburg

Am frühen Abend ist es beim Regionalligaspiel zwischen den Amateuren des FC Augburg und dem TSV 1860 München zu Krawallen gekommen. Die Polizei setzte Pfefferspray und Schlagstöcke ein.

Zunächst sah es so aus als ob die erwarteten Krawalle ausbleiben würden. Am frühen Abend kam es in Augsburg dann doch noch zu einer größeren Auseinandersetzung zwischen Anhängern des FC Augsburg und des TSV 1860 München. Wie die Polizei berichtet, trafen kurz vor 19 Uhr auf dem Moritzplatz gewaltbereite Anhänger der beiden Vereine aufeinander. Es entwickelten sich Gerangel, die sich über mehrere Straßenzüge erstreckten. Die Polizei setzte Pfefferspray und Schlagstöcke ein, um gegen Randalierer vorzugehen und auch Angriffe gegen die Einsatzkräfte abzuwehren.

Mehr als zwanzig Personen mussten wegen Augenreizungen vor Ort vom Rettungsdienst behandelt werden. 42 mutmaßliche Randalierer wurden wegen Landfriedensbruchs angezeigt.

Wie ein Spiel in der ersten Liga

Darüberhinaus wurden zwei Straßenbahnen beschädigt, während des Spiels kam es wegen gezündeter Pyrotechnik im 60er-Fanblock zu einer dreiminütigen Spielunterbrechung. Wegen des großen Zuschauerandrangs mit mehr als 20.000 Stadionbesuchern behandelte die Polizei die Viertliga-Partie wie ein Spiel der Ersten Liga.

Der aktuelle bayerische Rekord in der 4. Liga steht bei 15.224 Besuchern im Oktober 2015 bei Jahn Regensburg gegen den FC Bayern II.