Afghane Pouya muss Deutschland verlassen Abschiebung trotz bester Integration

Es ist der vorläufige Höhepunkt einer beispiellosen Integration. Im September 2015 sitzt Ahmad Shakib Pouya in der Talkshow von Markus Lanz und erzählt seine Geschichte. 2008 flieht er vor den Taliban aus seinem Heimatland Afghanistan. Er kommt nach Deutschland, nach Augsburg. Sein Asylantrag wird abgelehnt. Und trotzdem setzt er alles daran, sich zu integrieren. Lernt nicht nur Deutsch, sondern engagiert sich auch in verschiedenen Kunst- und Kulturprojekten. Deutschlandweit bekannt wird er als Hauptdarsteller im Musikprojekt ZAIDE. Mit Auftritten in Schloss Bellevue, bei Bundespräsident Joachim Gauck, sowie im deutschen Fernsehen, bei Markus Lanz.

Und damit ist seine Erfolgsgeschichte noch nicht auserzählt. Cornelia Lanz ist die Initiatorin von ZAIDE. Sie begleitet Pouya nun schon seit eineinhalb Jahren.

"Dann hat er einen festen Job bei der IG Metall gefunden, jetzt seit fast einem Jahr, nach einem Auftritt dort. Da dachten wir natürlich alle: jetzt wird alles gut mit Anwälten der IG Metall und so einem spitzen Job und da kann doch nichts mehr schiefgehen. Und dann hat er auch noch eine Frau gefunden, sich verliebt und geheiratet und dann dachten wir: ja was soll denn jetzt noch passieren?" Cornelia Lanz

Perfekte Integration - Kein Argument gegen Abschiebung

Pouya ist in Deutschland nur geduldet – da kann vieles passieren. Bei der Hochzeit wird ihm der Pass entzogen. Und die Ausländerbehörde verweigert ihm die Arbeitserlaubnis. Eine Ermessensentscheidung. Obwohl sich die IG Metall für ihn stark macht. Er soll eine Beratungsstelle für Flüchtlinge leiten. Passt perfekt ins Profil: weil er sechs Sprachen spricht und sich im deutschen Behördendschungel auskennt. Pouya arbeitet trotzdem – ehrenamtlich.

Bis heute. Pouya – der sogenannte ``Vorzeige-Flüchtling´´ – ist plötzlich nicht mehr geduldet. Das Land Bayern will ihn abschieben. Schon Morgen. Trotz – oder besser gesagt – unabhängig von seinem Engagement. Den politischen Hintergrund erläutert der bayerische Innenminister Joachim Herrmann.

"Wir haben jetzt eine klare Situation, dass der Bundesinnenminister, die Bunderegierung insgesamt Rückführungen nach Afghanistan für vertretbar hält, in einzelnen Gebieten Afghanistans, die als halbwegs sicher gelten – und das ist jetzt in der vergangenen Woche erstmals seit langer Zeit so durchgeführt worden – und wir werden uns in Bayern an solchen Aktionen auch im neuen Jahr sicherlich weiter beteiligen." Joachim Herrmann

Afghanistan, ein sicheres Herkunftsland?

Die Bundesregierung hat Afghanistan – in Teilen – zum sicheren Herkunftsland erklärt. Damit sollte ein faktisch seit Jahren bestehender Abschiebungsstopp aufgehoben werden. Afghanische Flüchtlinge können nun leichter ``rückgeführt´´ werden – wie es heißt. Das betrifft auch Pouya. Allerdings ist die Neubewertung der Sicherheitslage in Afghanistan umstritten. Nicht alle Bundesländer folgen – wie Bayern – der Vorgabe der Bundesregierung. Und für Pouya ist die Lage in jedem Fall prekär. Vor einigen Monaten hat er auf YouTube einen politischen Song veröffentlicht – gegen IS und Taliban – und im Glauben, in Deutschland in Sicherheit zu sein.

Da ist er also, der angebliche Wunschtraum der deutschen Politik. Der perfekt integrierte Flüchtling. Der sich engagiert, Stellung bezieht gegen Terrorismus. Der hier ohne weiteres eine Arbeit fände, ja, sogar schon eine hätte, käme von den Behörden grünes Licht. Und der wird nun abgeschoben – als zählte das alles nichts?

Abschiebung trotz laufendem Härtefallverfahren

Nicht ganz. Pouyas letzte Chance ist das sogenannte Härtefallverfahren. Das berücksichtigt zwar nicht die Gefahren, die ihm in Afghanistan drohen. Dafür aber: sein Engagement, sein Bemühen um Integration. Dazu Cornelia Lanz.

"Die Härtefallkommission ist ein Gremium, zu entscheiden – in Einzelfällen – ob jemand in Deutschland bleiben darf. Und dort kommen im Jahr nur 70 Leute in Bayern hinein – das ist schon besonders dort überhaupt vorgeschlagen und nominiert zu werden. Und – da Voraussetzung sind: langjähriger Aufenthalt in Deutschland, eine gute Integration und eine eigenständige Sicherung des Lebensunterhalts. Und natürlich noch familiäre Hintergründe. – Und das ist alles bei Pouya gegeben. Deswegen fragen wir uns, wie er in einem laufenden Verfahren abgeschoben werden kann." Cornelia Lanz

Ahmad Shakib Pouya oder die Angst eines Menschen, der alles tat, um zu bleiben

Lanz spricht die – weniger komische als traurige – Pointe der ganzen Geschichte an. Das Abschiebungsverfahren läuft nämlich weiter – auch wenn über den Härtefall noch nicht entschieden ist. Und obwohl diese Entscheidung zeitnah stattfindet: nämlich am 7. Januar. Das bedeutet: zwei Wochen nach der Abschiebung könnte sich herausstellen, dass sie umsonst war. Dass Pouya also wieder zurückkommen kann. Wem das etwas nützt? – Unklar. Klar ist aber, dass es jemandem schaden könnte: nämlich Pouya, der sich in Afghanistan einer unnötigen Gefahr aussetzen würde.

"Ich hab Todesangst einfach in Afghanistan zu gehen. Ich will nur ein Chance haben, damit ich mich beweise kann vor Härtefallkommission; dass die entscheiden, was ich machen muss – ob ich gehen muss oder ob ich hierbleiben muss. Das will ich einfach: diese Chance bekommen." Ahmad Shakib Pouya

Ob Pouya diese Chance bekommt liegt nun in Händen des bayerischen Innenministers Hermann. Er kann die geplante Abschiebung noch verhindern.