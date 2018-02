Bezauberndes Phänomen in Augsburg Woher kommen die Eisblumen auf dem Kuhsee?

In den letzten Tagen war der Augsburger Kuhsee von unzähligen Eisblumen bedeckt - sie haben sich nicht überschnitten und einen großen Platz auf der Eisfläche eingenommen. Ein Wissenschaftler von der Universität Augsburg sagt, das lag an der besonderen Wetterlage.

Der Augsburger Hobby-Drohnenflieger Thomas Lis hat die Eisblumen auf dem Kuhsee entdeckt. Er war beeindruckt, konnte sich das Phänomen aber nicht erklären.

"Ich hab überhaupt keine Erklärung. Sowas hab ich noch nie gesehen. Ich bin hier schon über 50 Jahre immer wieder am Kuhsee. Aber so eine Eisformation habe ich noch nie gesehen. Eine sinnvolle Erklärung habe ich noch nicht gefunden." Thomas Lis, Hobby-Drohnenflieger

Temperaturunterschiede führen zu Eisblumen

Die Eisblumen entstehen nur bei bestimmten klimatischen Bedingungen erklärt Prof. Thomas Schneider vom Institut für Geographie an der Universität Augsburg: "Es sind sogenannte Dampflöcher." Die entstehen nur, wenn es sehr schnell sehr kalt wird und auf dem See kein Schnee liegt. Das wärmere Wasser, das unten im See ist, steigt nach oben, aber nicht gleichmäßig.

"Wir sehen deutlich ein zentrales Loch. Wir sehen radial von diesen Löchern ausgehende Strukturen. Und die sind erzeugt durch diese aufsteigenden, relativ warmen, Wassersäulen. Die an der Unterfläche des Eises zunächst ihr Ende finden und seitlich nach allen Richtungen abströmen, dort sich wieder abkühlen und an der Seite wieder nach unten strömen." Thomas Schneider vom Institut für Geographie an der Universität Augsburg

Und solange, bis die Temperaturen oben und unten im See einigermaßen ausgeglichen sind, entstehen die Eisblumen. Für Thomas Schneider sind die Eisblumen vor allem eins: "Wunderschön. Ein Kunstwerk."