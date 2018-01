Rund 10.000 Euro Schaden Wildschwein wütet in Modehaus in Dillinger Innenstadt

Ein Wildschwein hat am Donnerstagnachmittag eine Spur der Verwüstung in der Dillinger Innenstadt hinterlassen. Es wütetete unter anderem in einem Modehaus. Die Polizei erschoss das Tier. Menschen wurden nicht verletzt.

Kurz nach 15 Uhr tauchte das Tier in einer Apotheke in der Rosenstraße in der Dillinger Innenstadt auf. In der Apotheke waren laut Polizei zehn Kunden und Angestellte.

Gegen Glasschiebetür in einer Apotheke

Die Bache rannte quer durch den Laden und wollte durch den Hintereingang flüchten. Dabei beschädigte das Tier eine Glasschiebetür erheblich, drehte um und floh durch die offene Eingangstüre in Richtung Kapuzinerstraße.

Geparktes Auto gerammt

Das Wildschwein lief über die vielbefahrene Straße direkt in ein großes Modehaus (C&A). Zuvor rammte es einen VW, der vor dem Geschäft geparkt war, ohne das Auto zu beschädigen.

Menschen im Modehaus flüchten auf Kassentische

Die Wildsau tobte sich "ausgiebig an den Ausstellungspuppen aus", heißt es im Polizeibericht. Die 16 Angestellten und Kunden flüchteten auf die Kassentische oder in die oberen Stockwerke.

Polizeibeamte erschossen das Tier schließlich. Auf seiner Flucht hatte es einen Gesamtschaden von circa 10.000 Euro angerichtet.

"Alle anwesenden Personen kamen mit dem Schrecken davon." Die Dillinger Polizei in ihrem Bericht

Durch Drückjagd in Lauingen aufgeschreckt?

Das tote Tier wurde zum Metzger gebracht. Es stellte sich heraus, dass es neben den zwei Einschusswunden durch die Polizeikugeln noch weitere Verletzungen aufwies. Diese könnten auf der Flucht und beim Rammen der Glastür in der Apotheke entstanden sein.

Da keine weitere Schusswunde gefunden wurde, geht die Polizei nicht davon aus, dass es sich um die Wildsau handelt, die ebenfalls heute bei einer Drückjagd in Lauingen angeschossen wurde und flüchtete. Denkbar ist jedoch, dass das Tier durch die Drückjagd aufgescheucht wurde und in Panik nach Dillingen rannte.