Ältere Häftlinge Was die 84-jährige Ingrid Millgram im Gefängnis erwartet

Wie umgehen mit älteren Häftlingen - die Frage beschäftigt auch die Justiz. Der demografische Wandel macht sich auch im Knast bemerkbar: Die Menschen werden immer älter, deshalb gibt es auch mehr ältere Straftäter, sagt der Augsburger Strafrechtsprofessor Michael Kubiciel, der zu dem Thema forscht. Er sagt, dass es dabei auch mehr Ersttäter gibt, hat einen ganz speziellen Grund: ältere Leute neigten dazu, eigene Regeln aufzustellen.

"Sie sind nicht mehr eingebunden in Familien, müssen nicht mehr für Kinder sorgen, sind nicht mehr im Beruf, das heißt: sie müssen nicht mehr für andere mitsorgen, sondern sind für sich alleine verantwortlich. Das führt tendenziell dazu, dass sie sozusagen egoistischer handeln und ihnen Normen gewissermaßen egal sind." Michael Kubiciel, Professor für Strafrecht Universität Augsburg

Altersarmut sei in den seltensten Fälle der tatsächliche Grund für die Straftaten, so Kubiciel: "Das Klischee vom armen Rentner, der aus Geldmangel dazu getrieben wird, Straftaten zu begehen, das stimmt nicht. Es mag vorkommen, aber es erklärt nicht die Alterskriminalität in allen Facetten." Der Fall der Ingrid Millgram stelle die Wissenschaft und Rechtspolitik vor ein Rätsel. Deshalb sei auch nicht ganz klar, wie man mit den älteren Menschen im Strafverfahren umzugehen habe.

Belehrungen laufen ins Leere

Oft genug würden Ermittlungsverfahren gegen ältere Semester sowieso eingestellt, weil auch die Staatsanwälte davon ausgehen, dass Menschen im hohen Alter nicht mehr groß zu belehren sind, so der Strafrechtsprofessor. Das Dilemma der Justiz: Die Auflage, gemeinnützige Arbeit abzuleisten, kann ein Gericht nur für Jugendliche verhängen.

"Wenn fortgesetzt Straftaten begangen werden, mag das zu Urteilen führen, die wir als Allgemeinheit als kurios, manche auch als ungerecht empfinden." Michael Kubiciel

Immerhin sind die Justizvollzugsanstalten in der Regel schon gut vorbereitet auf ältere Strafgefangene. Konrad Meier, der Leiter des Frauengefängnisses in Aichach, hat etliche Damen über 65 Jahren in seiner Haftanstalt. Er weiß zu berichten, dass es viele Gefangene gibt, die auch im hohen Alter noch topfit sind. Zudem gebe es in der JVA mehrere behindertengerechte Hafträume, barrierefrei, gleich neben der Krankenstation.

Letzter Ausweg: Hausarrest

Sollte ein Häftling dauerhaft erkranken und der Arzt eine Haftunfähigkeit bescheinigt, dann kann der Strafvollzug auch ausgesetzt oder in einen Hausarrest umgewandelt werden. So geschehen im Fall des Waffenlobbyisten Karlheinz Schreiber, der nach einem Herzinfarkt einen Teil seiner Haft unter strengen Auflagen zuhause verbracht hat.